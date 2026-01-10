排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮

有公屋申請人的一派和二派時間，僅相隔短短約兩星期，對於這個「一月兩派」的極速效率，申請人坦言「快到過份」、「完全冇心理準備」。網民則替其拒絕一派的東涌新樓後，博二派成功獲得心儀單位感到高興，並大讚二派這區「勁好住」。詳情見下圖及下文：

排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份逐張睇↓↓↓↓

12月9日拒絕一派

樓主上月底在社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載兩封「配房通知信」的相片發帖，自爆極速獲二派的時序，指「2擴（2人，擴展市區），11月頭pass（通過）資產審查，唔夠一個月一派，20日後二派，快到過份🤣」。

樓主續指「我（12月）9號先正式拒絕一派，扣除周未非辦公日，房署唔夠一個星期就二派😅」。

二派信12月22日寄出

根據樓主展示的「配房通知信」，一派位於東涌的新樓翔東邨，信件的郵戳為12月1日；二派位於沙田，1980年入伙有約46年樓齡的沙角邨，郵戳為12月22日。

11月初合格 12月初一派

樓主在回應欄透露，申請公屋的輪候時間長達7年，申請日期為2018年9月，二派的2至3人單位面積為249呎，月租1400元；並補充「7月見主任，9月頭網上顯示處理中，補咗2次資料，11月頭合格」。對於極速獲二派「完全冇心理準備😅」。

綜合樓主資料重組派屋時序：

。2018年9月申請上樓

。2025年7月見主任

。9月頭網上顯示處理中

。補充兩次資料

。11月初通過資產審查

。12月1日寄出一派「配房通知信」——派東涌翔東邨

。12月9日正式拒絕一派

。12月22日寄出二派「配房通知信」——派沙田沙角邨

樓主：細個沙角返學半個沙角人

樓主看來對二派的沙角邨感到滿意，揚言「除咗舊，毫無缺點」，甚至自稱「細個喺沙角返學，其實都算半個沙角人」。

不少回應的網民紛給樓主送上祝賀，指「恭喜晒」、「恭喜！同住條邨」、「人生勝利組」等。關於派屋效率，有網民估計「你拒絕咗（一派），都係兩個星期就已經二派，真係大把貨而家」。

編配房屋享最多3次機會

根據房署資料，全港公共屋邨主要分布在4個區域，分別為 ：(a) 市區（包括港島及九龍）；(b) 擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）；(c) 新界（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）；及(d) 離島（不包括東涌）；而申請人可更改選擇的區域。

至於公屋申請人於編配房屋時可享最多3次機會（每次編配一個單位），獲編配位於所選擇區域的公屋單位。如果拒絕全部3個配屋建議，必須提出可接納的理由，否則申請會被取消。因此，申請者口中的「一派」、「二派」、「三派」，即是選擇單位的機會。

