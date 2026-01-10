執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮

有熱心市民早前執到手機和手袋，守護了一整個晚上兼細心地替手機叉電，最終完璧歸趙。港女失主不但反口走數$3000報酬，取回失物後即做一無情舉動。網民紛替好心人不值，感嘆好人難做。詳情見下圖及下文：

執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動逐張睇↓↓↓↓

失主：俾返啲嘢我我俾$3000你

樓主本月初在社交平台Threads上載證物發帖，留言指「尋晚執到個袋，幫佢守護咗成晚，手機叉埋電，默默等佢電話，直至今朝瞓醒收到呢條msg（訊息）——俾返啲嘢我我俾$3000你」。

樓主：錢唔係重點冇諗過要

樓主續稱「跟住佢過嚟我樓下拎，1蚊都冇俾我（錢唔係重點，我冇諗過要），拎完即刻block（封鎖）咗我（我黑人問號😆）」。

樓主感慨「世界之大，無奇不有😆。守護好香港人精神，跌嘢都係安全毋須擔心的🤓，但阿囡禮貌上可以加強下。都開心2026第一日就可以做好事👧🏻」。

網民：好心沒好報

事件曝光後，網民不滿失主的冷漠，怒氣沖沖地指「人嚟㗎？真係多得呢啲人，好人難做」、「好心沒好報」，有人則指「多謝唔該都無？勁老奉😂」。

有網民認為失主可能好人當賊扮，指「會唔會覺得你偷咗😧」，甚或「怕你問佢拎返$」因而索性「封鎖」。

有網民恨心地建議樓主下次應「交警署」，以避免不必要的麻煩。但有更多網民肯定事主的善舉，大讚「你是好人！好人一世平安、「你真係好好！善良正直唔貪心，香港感恩有你♥️」。

資料來源：sslkkxa＠Threads

