公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮

不少公司為提升員工士氣或作為福利，都會舉辦各式抽獎活動。本港有公司近日便豪辦一場聲稱人人有獎的$800萬元大抽獎，結果派發的獎品卻惹來員工一肚氣，嬲嬲怒問：呢啲算唔算詐騙？詳情見下圖及下文：

公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣逐張睇↓↓↓↓

樓主：話有800萬終極獎金

樓主本月6日在社交平台Threads以「抽獎」為題上載獎品相片發帖，講述這宗「公司騙案」——「是咁的，公司搞咗個大抽獎，話有800萬嘅終極獎金等緊我哋，仲要話人人有獎！！」。

樓主坦言「聽到呢句我哋諗都冇諗就去咗」，但「結果我哋乜都冇抽到，仲要嘥咗半日時間」。

公司：中咗嘅話呢800萬就係你哋

樓主開估時呻「去到尾聲嘅時候，佢哋就每人派咗一張六合彩，話你哋中咗嘅話呢800萬就係你哋㗎喇」。

樓主無奈地表示「我真係笑咗出嚟…呢啲算唔算係詐騙？以後有呢啲大抽獎真係唔好預我…😀」。

網民睇唔過眼

樓主上載了3人手持20元六合彩電腦飛的照片，和1月6日的26／002期六合彩攪珠結果截圖，結果3人均未能成為幸運兒，與巨獎擦身而過。而這期六合彩也無人中頭獎。

回應的網民也看不過眼，笑言「一陣真係中咗唔忿氣想收返就搞笑，好玩唔玩玩呢啲🤓🤓😏😏」。

另有人密謀今年農曆年有樣學樣，稱「不如今年派利是入電腦飛，好彩收番40蚊，唔好當做咗善事，不過只可以用一次！🤣」。

資料來源：bothlalaa＠Threads

相關閱讀：

60張「六合彩」做離職散水禮竟全部中獎 港女買60張相同號碼送同事 奇蹟中Ｘ字每位同事收錢「咁多」

六合彩做散水禮再傳中獎 港女離職亂畫20張送同事 驚見「留畀自己個張中」 收錢咁多

六合彩得主女兒罕公開談變化 撰文近4千字稱父母中獎後性格劇變：「好欣賞佢哋冇畀金錢蒙蔽雙眼」