港鐵車廂「魚樂無窮」 車門驚現生猛游水膠邊 網民獻計：養魚仔即變打卡點｜Juicy叮

有乘客日前驚見港鐵車廂出現「魚樂無窮」奇景，一條膠邊在車窗夾層內生猛游水。網民連隨獻計，建議在內養魚仔可即變打卡熱點。詳情見下圖及下文：

港鐵車廂「魚樂無窮」 車門驚現生猛游水膠邊逐張睇↓↓↓↓

樓主：搭鐵都有新嘢睇

樓主前日（7日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「搭鐵都仲可以有新嘢睇」。片中見到現場為屯馬綫，列車駛至柯士甸站月台，當中的車門玻璃夾層充滿積水，積水隨列車行駛蕩漾，膠邊在內隨波逐流。

由於場面乍看儼如一個迷你水族箱，有網民認為「好有動感」，生動地形容「好跳皮吓喎」、「好生猛嘅游水膠邊🤣🤣🤣」。

網民：動感列車養魚仔

不少網民接著笑言是港鐵的新設施，笑稱為「水上樂園」、「動感列車」，甚至是「水舞間」、「水平儀」，建議「加啲閃粉可以整流沙玻璃門」。

最多網民建議在內「養魚仔」、「可以養魚啦」、「可以養幾條魚仔」、「係咪可以養魚了」；又稱「加隻小船」、「養埋啲彩色山坑魚仔喺入面，又可以成為香港特色。 肯定好多人又『打卡』🤭」，實行將其變成「港鐵金魚缸」、「海洋列車登場啦」、「海洋探索號🤣」。

網民：以為有條蛇

另有幽默的網民表示，這是港鐵最新推出的「防暈車浪設計」，只要「望住佢發呆望成程車🤤」，就能有效防止不適。有人卻錯覺「以為有條蛇捐咗喺個窗入面」而「嚇死」。有回應的網民還上載同款短片，見到列車飛馳的瞬間，車窗玻璃夾層內有一潭水在蠢蠢欲動。

資料來源：jirohh＠Threads

相關閱讀：

短裙女港鐵車廂內誇張撐傘 網民估有實際需要 知情者爆料欲言又止

闖屯馬綫車廂亂飛 得戚偷襲女乘客 港鐵透露白鴿終極下場

港鐵乘客無端端開車廂「緊急窗」 唔識收科驚現險況網民見過幾次：開窗後原來係咁