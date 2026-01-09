黑超義工北區公屋家訪 壯漢關心有咩人生目標？ 戶主嚇壞：係詐騙定踩線 網民疑眼鏡藏一蠱惑招｜Juicy叮

有黑超義工壯漢日前到北區公屋家訪，撳門鐘關心住戶「有咩人生目標？」。女戶主被嚇壞，指「無啦啦兩個大男人戴住副黑超星期日嚟家訪，又唔講自己咩義工組織」，擔心是新型詐騙還是歲晚踩線。網民因應可疑的黑超，懷疑眼鏡暗藏一蠱惑招數。詳情見下圖及下文：

樓主：男人A拎小冊子 男人B戴副超

樓主本月4日在社交平台Threads發出警世帖文，留言講述被選中家訪的經過，指「今日（4日）中午有人撳屋企門鐘，我老公開門，有兩個高大男人企咗喺度，男人A手拎小冊子，男人B就戴住副超」。

樓主續稱「一開門，男人A就問我老公『有咩人生目標？來年有咩想進步？』。我出嚟望咩事啦，男人A同我Say（講）咗聲Hi，話想家訪喎，我問『你哋邊度嚟？』，男人A就話『我哋普通義工嚟㗎咋，想關心下大家』」。

樓主：唔講自己咩義工組織

接著，樓主警惕地表示，「無啦啦兩個大男人戴住副黑超星期日嚟家訪，又唔講自己咩義工組織，當我傻Ｘ or what（或是甚麼）。我話『你都見我哋咁後生，無咩嘢要關心』，老公就關門」。

樓主機警地察看後續情況，指「關門後，完全聽唔到佢敲其他鄰居門『關心』佢哋。我哋5分鐘後出門口，都唔見佢哋停留喺同一層。全層廿幾戶，淨係嚟『關心』我哋兩個行得食得瞓得嘅人？？？」，於是向網民查問「有咩Threads友知呢啲係咩新型詐騙？定年近歲晚走嚟踩線？」。

樓主：個男人操流利廣東話

到翌日（5日），樓主在回應欄補充進一步資料，指「我當日都即刻Send（傳）咗Email（電郵）俾管理處，今日都覆咗我轉交咗相關部門跟進。因為屋企對門無魚眼，所以都研究緊買咩Cam（鏡頭）擺門口」。

樓主並補充背景資料，透露「地點係北區公屋🏠，當時乜都無影低」、「個男人操流利廣東話」，並感慨「原來踩線都可以咁明目張膽！

網民自爆經歷：白撞話整鐵閘

有回應的網民附和，直指兩男「擺明踩線」，建議樓主「報管理處，最好裝返個Cam喺屋企門口」，並分享自身經歷，表示「年近歲晚，平日下晝得工人姐姐同小朋友喺屋企，條友話整鐵閘，好彩姐姐醒目無開門，之後我哋睇返Cam Cap（截圖）低條友仔個樣報管理處」。

另一網民接力自爆「我工人上星期見個唔識嘅人撳鐘唔開門，轉頭就伸手試開度閘，佢聽到聲就打俾我問點算，我打去管理處叫保安上去睇，條友見有人出電梯即刻縮手，再撳鐘，我叫工人開門，同保安講唔識佢，之後我返嚟保安經理話條友係跟人尾喺停車場入大廈，年尾而家好多呢啲人」。

網民料太陽眼鏡或有蠱惑

有心思細密的網民更加突破盲點地作出驚人猜測，指男子戴的太陽眼鏡可能有蠱惑，附有攝錄功能，意圖錄影，警惕事主「嗰副超唔會係嗰啲錄影眼鏡呀」、「屋主打開門咩都俾人錄低晒」。

有部分網民亦認為事件極有可能是「年底踩線」，目的是「來看你家有甚麽人屋內甚麼環境，有人肯傾計就索到料」；另有人提出對付踩線的方法「應該一邊拖住佢，另一邊打落去搵實焦（保安）上來捉人」，或報警處理。也有人估計「大機會係踩線，另一個可能係嗰啲ＸＸ人生教練課程NLP老點的學員來做Sales（銷售員）當挑戰」。

資料來源：remm.in.the.sky＠Threads

