Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未開箱洗衣機「棄」啟德路旁 網民疑新型騙案 可能老屈、擄走收場｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：18:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-08 HKT

一個看似未開箱的全新大眼雞洗衣機，日前被發現「棄」於啟德路旁，場面相當突兀。鑑於騙徒手法層出不窮，有滴水不漏的網民趕緊懷疑這有可能是新型騙案，處理不當隨時會被老屈、擄走收場。詳情見下圖及下文：

未開箱洗衣機「棄」啟德路旁 網民疑新型騙案 可能老屈、擄走收場逐張睇↓↓↓↓

樓主：送洗衣機嚟冇送上樓

樓主本月3日在facebook群組「啟德居民自由講～」上載相片發帖，留言指「今日有個勇士，送洗衣機嚟冇送上樓，放咗喺度成個晏晝係咩玩法」。

相中見到一部疑似全新未開箱的洗衣機被放於沐安街馬路旁，無人看管。對於這部獨留路旁的洗衣機，有網民感嘆「冇俾人攞咗咁好彩！」，但有人提醒「大眼雞嚟！冇咁上下大隻都拿唔起」。

樓主指在街頭放咗好耐

對於有網民猜測是否因送貨司機被「趕車」或「抄牌太勁」而被迫暫時放下貨物，樓主回應指「點會呀，放咗好耐喎  」，排除了司機匆忙離開的可能性。他更質疑「邊有買大型家電唔送上樓㗎？」。

多數網民猜測，洗衣機被棄置街頭的最大可能原因是「運費未付清」、「冇俾上樓費」或「樓梯費不允付」。

網民疑為詐騙案手法

另有網民聯想到「紙盒藏屍案」，有人打趣地問「有冇諗過入邊唔係洗衣機？」，更甚者猜測「機內藏毒品，你攞就上身」。又由於騙徒手法層出不窮，有網民突破盲點地估計，可能是「詐騙案，引人抬走即衝出嚟老屈，可能擄走用器官交條件換部洗衣機喇😁😁😁」。

資料來源：Anthony Wong＠facebook啟德居民自由講～

相關閱讀：

港鐵筲箕灣站附近拾獲三步不出閨門物品 惹起網民無限遐想 結果爆笑收場

執到「譚玉瑛」八達通出po尋人 網民齊獻計最後咁處理

秀茂坪街頭拾獲情信 傾慕男子多時表白求愛 下款長達6個字盡顯霸氣 網民卻大潑冷水

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
9小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
7小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
24分鐘前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
22小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
4小時前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
6小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
7小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
13小時前