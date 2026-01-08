未開箱洗衣機「棄」啟德路旁 網民疑新型騙案 可能老屈、擄走收場｜Juicy叮

一個看似未開箱的全新大眼雞洗衣機，日前被發現「棄」於啟德路旁，場面相當突兀。鑑於騙徒手法層出不窮，有滴水不漏的網民趕緊懷疑這有可能是新型騙案，處理不當隨時會被老屈、擄走收場。詳情見下圖及下文：

未開箱洗衣機「棄」啟德路旁 網民疑新型騙案 可能老屈、擄走收場逐張睇↓↓↓↓

樓主：送洗衣機嚟冇送上樓

樓主本月3日在facebook群組「啟德居民自由講～」上載相片發帖，留言指「今日有個勇士，送洗衣機嚟冇送上樓，放咗喺度成個晏晝係咩玩法」。

相中見到一部疑似全新未開箱的洗衣機被放於沐安街馬路旁，無人看管。對於這部獨留路旁的洗衣機，有網民感嘆「冇俾人攞咗咁好彩！」，但有人提醒「大眼雞嚟！冇咁上下大隻都拿唔起」。

樓主指在街頭放咗好耐

對於有網民猜測是否因送貨司機被「趕車」或「抄牌太勁」而被迫暫時放下貨物，樓主回應指「點會呀，放咗好耐喎 」，排除了司機匆忙離開的可能性。他更質疑「邊有買大型家電唔送上樓㗎？」。

多數網民猜測，洗衣機被棄置街頭的最大可能原因是「運費未付清」、「冇俾上樓費」或「樓梯費不允付」。

網民疑為詐騙案手法

另有網民聯想到「紙盒藏屍案」，有人打趣地問「有冇諗過入邊唔係洗衣機？」，更甚者猜測「機內藏毒品，你攞就上身」。又由於騙徒手法層出不窮，有網民突破盲點地估計，可能是「詐騙案，引人抬走即衝出嚟老屈，可能擄走用器官交條件換部洗衣機喇😁😁😁」。

資料來源：Anthony Wong＠facebook啟德居民自由講～

相關閱讀：

港鐵筲箕灣站附近拾獲三步不出閨門物品 惹起網民無限遐想 結果爆笑收場

執到「譚玉瑛」八達通出po尋人 網民齊獻計最後咁處理

秀茂坪街頭拾獲情信 傾慕男子多時表白求愛 下款長達6個字盡顯霸氣 網民卻大潑冷水