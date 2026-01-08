「靚仔我教精你！」深水埗兩阿伯「圍剿」寬頻Sales哥 借凳被拒瞓地即掃場 下秒更有驚人舉動｜Juicy叮

社交平台近日瘋傳影片，有被網民形容為「寬頻193」的街頭推銷員，在深水埗港鐵站外收工時，遇上兩名伯伯，因一張凳仔引發被「圍剿」慘況，惹來網民熱議。

「靚仔我教精你！」深水埗兩阿伯「圍剿」寬頻Sales哥 借凳被拒瞓地即掃場 下秒更有驚人舉動↓↓↓↓

事發於深水埗桂林街近行人隧道口，當時已是晚上，從樓主拍到的現場影片可見，該寬頻Sales哥身穿紫色衫、黑色闊腳褲，樓主被指外型及聲線酷似男子組合ERROR成員「193」（郭嘉駿），他當時正在準備執拾物品收工。

「我收工點畀張凳佢坐啫？」

此時，一名戴著有色眼鏡、手持拐杖的伯伯要求借用其摺凳坐，但「Sales哥」已表明正在收拾東西，反問：「我收工點畀張凳佢坐啫？」另一名戴口罩的伯伯隨即介入，似是想做「和事佬」，但拐杖伯伯聞言即大動肝火，大聲反駁：「收工啫，唔係唔可以借呀？」

「哎呀！」一聲瞓地嚇倒途人

正當口罩伯伯示意「Sales哥」不要爭辯時，拐杖伯伯突然上演驚天一幕，他拋下拐杖，大叫一聲「哎呀」，然後慢慢向後倒下，整個過程極具「戲劇感」，更嚇得影片中傳來女途人驚呼，樓主亦不禁留言形容此舉為「踢波插水」。

「Sales哥」當場顯得一臉無奈，只能苦笑說：「我都收工囉......係咪先」，此時，倒地的伯伯更隱約以粗口「X你老母個臭X」辱罵職員。

「靚仔我教精你！」口罩伯變身「道德判官」

眼見拐杖伯伯倒地，口罩伯伯非但沒有上前攙扶，反而走到一旁，化身「道德判官」，指手劃腳地大聲指罵「Sales哥」：「俾張凳佢坐下囉，你又唔識做人！」、「你就唔好咁樣嘛，你收工咪俾佢抖下囉，遲十分鐘收工都得囉，你又唔識做人！靚仔我教精你，你又牙擦擦話你收工！」

面對連番炮轟，「Sales哥」依然保持冷靜，只是無奈苦笑，平靜地解釋：「即係我收工，我都要俾佢坐？係咪先？」

瞓地都要掃你場！網民：好似小朋友扭計

更令人咋舌的是，倒在地上的拐杖伯伯竟再有驚人舉動，他雖然一直未有起身，但精力卻相當充沛。他先是伸手將「Sales哥」地攤上的一疊文件掃跌在地，發出「啪」一聲巨響；其後更發力推倒該張引發爭議的摺凳，連帶旁邊整個易拉架宣傳品也一同遭殃。

樓主形容，伯伯的行徑儼如「小朋友扭計要呀媽買玩具，阿媽唔買，佢就訓係地，要得到為止」。

整個過程中，「Sales哥」未有被挑釁或發火，只是默默上前，彎腰執拾散落一地的物品，準備離開。反觀兩位伯伯則繼續在旁大聲叫囂，口罩伯伯更理直氣壯地說：「你張凳又擺係到......佢又唔係去你屋企攞呀嘛，你都唔識做人！點幫你呢！」

網民力撐「193」EQ高 怒轟阿伯「碰瓷」

影片曝光後，網民反應一面倒，激讚「193」Sales哥EQ極高，「呢位哥仔EQ幾高」、「一句粗口都冇講」，認為他值得尊重，樓主亦補充，當時「Sales哥」可能「全日都食白果」，收工卻遇上無理取鬧，仍能保持笑容，實在難得。

大部分網民猛烈抨擊兩名伯伯的行為，直斥他們是「恃老賣老」、「壞人老了」，有網民嘲諷：「兩個遲來的演員」，質疑拐杖伯伯「碰瓷」，「自己坐地下屈人就知係乜人」。對於口罩伯伯的「教精論」，網民更是不屑一顧：「你咁識做人帶阿伯番屋企坐囉」、「句句說話都企喺道德高地講」、「你最識做人，喺隔籬雜貨鋪買一張咪得囉」。

有網民更指出，倒地伯伯的行為可能已構成「刑事毀壞」，並引用法例指「任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產...一經定罪可處監禁10年」。

不少人慶幸有影片作證，否則「Sales哥」實屬「水洗都唔清」，「好彩有人拍片，唔係話推佢落地都有！」

來源：peter__yim＠Threads