大媽3人組上山頂「採藥」？ 直角型趴鐵欄狂摘 戰利品一紮紮 網民看穿執葉用途鬧Cheap爆｜Juicy叮

大媽3人組日前登高上山頂盧吉道懷疑「採藥」，其中一人搏晒老命，把半身彎成直角90度探身出鐵欄外狂摘，身旁的戰利品滿載背心袋。有眼利的網民看穿3人的執葉用途，繼而怒斥做法「Cheap爆」。詳情見下圖及下文：

大媽3人組登高上山頂「採藥」？ 直角型爬鐵欄狂摘 戰利品一紮紮 網民看穿執葉用途逐張睇↓↓↓↓

樓主估計：包到一紮紮拎去謀利

樓主本月4日在社交平台Threads以「公德心」為題，上載短片和相片發帖，留言講述當日在山頂盧吉道散步時，目擊大媽3人組的奇行怪事，指3人「喺度上山下鄉，包到一紮紮應該拎去謀利。原來佢哋連香港大自然已經枯萎的生物都不能放過😔#山頂 #盧吉道」。

當中見到孭著背包的3名大媽在路旁執葉，各人分工合作，一人蹲著以背心袋整理戰利品，另外兩人忘我地把半身伸出鐵欄外採摘，其中一人更奮力地把半身彎成直角90度擱於鐵欄，以圖把手盡量伸長。

網民：一定要喝止

如此搏老命，有網民擔心執葉執到「遲早碌落山」；有人則反問大媽3人組「有冇公德心㗎？」，認為這做法「一定要喝止㗎！，並建議「一律報警處理」。

由於未知3位大媽在執葉還是在採藥，有人好奇究竟「有乜嘢摘？」。有眼利的網民估計，3人正在執「糭葉，包裹蒸糭用」，指「香港係有野生，不過咁Cheap（廉價）嘅嘢都唔放過」、看短片估計是「摘糭葉回去包糭子」 、「糭葉，應該自己用，包糭」。

另有估上載靈芝相片估計——「可能係摘野生靈芝，之前去行山時見到，一星期後再去睇已經消失咗。 嗰度都有個牌寫住叫啲人唔好摘野生植物」。

但仍有人往好處去想，查問3人在「清潔樹枝嗎？」。對於這些另類「神農氏！」，有人還笑言是「穿越來」的。

網民：大媽中環天橋摘黃金葛

有網民順道分享不吐不快的自身經歷，指「我見過大媽喺中環天橋摘黃金葛」、「我都見過，又係3個大媽，連牛下（牛頭角邨）公園啲花圃唔知搵（乜），我睥住佢哋，佢哋扮無嘢」、「各區都見過 香港啲阿婆都成日摘依啲街邊植物」。

還有人指「本人經常行山，試過一次見到個阿姐正在採摘山邊植物，我問佢摘嚟做乜嘢？佢話呢種草（佢講過個名俾我聽，不過我唔記得了）返去煲水沖涼，可以根治濕疹。又試過見過另一個阿嬸，佢用買餸車帶幾個5公升大膠水樽上山裝從石罅處流出來的山水，佢話啲山水特別清甜同冇咁燥熱喎」。因應以上的留言，樓主也看到「真係O晒嘴」。

另有人自爆「挖掘泥土用膠袋裝走我都見過，有次喺（屯門）三聖邨海鮮街5、6個紫色紅色衫遊客又係採摘啲野花草，話俾佢知咁樣屬犯法一於唔理」。

而根據香港法例《郊野公園及特別地區規例》——對花草樹木及土壤的保護，任何人未經許可，不得在郊野公園或特別地區內——切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，不論該植物是活的或是死的，即屬犯罪，可處第1級罰款（2000元）及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款$100。

資料來源：luciana.lyt＠Threads

