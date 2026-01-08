疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

時事熱話
更新時間：10:57 2026-01-08 HKT
發佈時間：10:57 2026-01-08 HKT

一位打扮斯文又時髦的金髮少女，早前懷疑在旺角一間動漫周邊精品店盜竊商品，店主在網上發文公審尋人的同時，意外曝光了女疑匪的靚樣。有網民齊墮美人計，受美貌迷惑下，竟然代為求情「咁靚女就算數」啦，有人甚至豪氣地指「幾錢，我幫佢俾啦」。詳情見下圖及下文：

疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計逐張睇↓↓↓↓

樓主：偷咗怪獸8號貨品

樓主本月2日在社交平台Threads上載相片發帖，留言講述一宗懷疑店鋪盜竊案，指「新一年第一件事尋人😞😞。麻煩呢位小姐盡快聯絡本店！有呢位小姐嘅消息都可以聯絡我哋！！偷咗怪獸8號（編按：松本直也創作的日本漫畫）嘅貨品😞😞😞。#怪獸8號#動漫周邊#動漫精品」。

發布的兩張相片相信為閉路電視截圖，相中人為一名身穿外套戴頸巾的長髮甜美少女。因應這宗懷疑店鋪盜竊案件，不少網民建議樓主報警處理——「報警喇」、「一定要報警，唔好姑息呢啲人」。

網民：呢啲人需要懲罰

但有人質疑單憑截圖難以證明盜竊行為，建議樓主提供如「CCTV之類咁」等的更多證據。相信是店主的樓主回應稱：「事主琴日仲有段畏罪潛逃片」，但因「容量太大就唔特別Cap（截圖）出嚟」，並進一步爆料指「今日（3日）差佬帶埋來自首了」。

正義的網民譴責賊人所作所為，認為「呢啲人係需要啲懲罰」、「偷嘢係心態上，靚唔靚女都會偷」、「好人好者做賊？」、「好眉好貌生沙蝨」。

網民：大頭蝦唔記得俾$

話雖如此，不少網民卻似乎中了美人計，對少女的外貌評頭品足一番，指「卿本佳人」、「咁靚女，一定唔會偷，你暗戀人啩？」、「咁靚女，唔似偷，只係大頭蝦唔記得俾$」、「大美人一個，咁靚女就算數啦」。

甚至有人豪氣地表示「幾錢，我幫佢俾啦」、「哥哥幫你俾$😍😍😍」，於是被批評「某啲人三觀跟著五官走」，不滿如此說法有助長不法行為之嫌。

資料來源：b26shop_hk＠Threads

「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話

「大肚婆」旺角時裝店疑盜竊 黑袋孭起就走仲要繞場一周 落手前竟囂張做一事

天眼直擊旺角少女4秒閃電偷貨-完事狠睥CCTV再咁做惹嘩然
 

 

