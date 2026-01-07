玩出火？「做樣」帶女配腎竟配中 港爸縮沙拒捐救侄 離譜真相竟藏醫生名字裡｜Juicy叮

有港爸在社交平台發長文，指其35歲的侄仔急需換腎，他本著「唔想失禮」的心態，帶同20歲的女兒去做檢驗配對，豈料竟真的配對成功，他決定「縮沙」，結果令他一家陷入了前所未有的道德困境：「我同老婆第一次覺得『親情』原來咁可怕。」

這篇關於「捐腎救侄」的Facebook帖文近日在網上引發激烈爭議，根據樓主帖文，當得知大哥的兒子，即家中「頂樑柱」的侄仔急需換腎時，他講了句場面話：「一家人，梗係試下啦。」他坦言，當初真的只是「做做樣」，從沒想過配型會成功。

令他始料不及的是，報告出來竟顯示其20歲、仍在讀大學的女兒是合適的捐贈者，之後，大哥一家開始日日上門，由最初的懇求，演變成後來的下跪哭訴，「求你哋救佢」、「捐一個腎又唔會死！」種種說話，讓樓主感到心寒，形容「好似我個女係一件『可以用』嘅嘢」。

更讓他心痛的是，當他詢問女兒意願時，女兒平靜地說：「其實我同佢唔熟......如果你哋要我捐，我會去。」樓主明白，這句不是「我願意」，而是「我唔想你哋為難」。

最終，樓主為了保護女兒，決定拒絕捐贈，並直接向大哥表明立場：「我唔想任何人死，但我更加唔會用我個女去換。」他堅守「器官捐贈，永遠只能係捐贈者自願」的底線，並告訴女兒：「你唔需要為任何人嘅命，交出你嘅身體。」

網民狠批：俾假希望人，仲殘忍！

樓主的帖文非但未獲同情，反而引來網民排山倒海的批評，大部分留言直斥樓主當初「做做樣」的偽善行為：「根本我點都唔會幫，咁一開頭就咪撚去配」、「無心幫就唔好去，去左就預左幫。」認為樓主給予了對方希望，最後卻親手將其扼殺，這種行為比直接拒絕更殘忍，「俾咗個希望人又扼殺人希望，呢D先PK。」

不少網民亦以「角色互換」的角度反問樓主：「如果角色調轉，病既係你個女，你想人地點對你地？」、「如果係你個女需要換腎，你親戚配對到但唔肯，你又會唔會諒解佢？」直指樓主的決定缺乏同理心。

真假難辨？網民化身偵探踢爆疑點

在激烈的討論中，有眼利的網民化身「偵探」，從樓主上載的醫療收據中醫生的名字提出質疑，懷疑此事件別有離譜真相。該收據顯示，手術於2024年10月進行，當中外科醫生收費為5萬港元，麻醉師費用為1.6萬港元，連同總醫院收費，總額高達106,792港元。

然而，有網民指出，收據上的外科醫生「黃ＸＸ」，其實是耳鼻喉專科醫生，不禁質疑：「耳鼻喉科醫生去幫人換腎？」、「黃ＸＸ係耳鼻喉科，同你個故仔差少少」，令整個故事的真實性大打折扣，部分網民懷疑樓主所述為「AI故仔」或博取流量的「農場文」。

《星島頭條》記者翻查註冊醫生名單，僅有一名醫生與樓主出示的醫療收據上的醫生名字吻合，而該名在尖沙咀執業的醫生，其專科為耳鼻喉科。

