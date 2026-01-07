新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮

多個社交平台昨日（6日）瘋傳在本港藥房出現懷疑新型「掉錢包陷阱」，帖文由親歷事件的當事人發出，引起網民熱議及警惕。

新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續↓↓↓↓

一則懷疑是新型「掉錢包陷阱」的帖文昨日（6日）在Facebook及Threads等社交平台熱傳，引起關注，樓主在大型連鎖藥房購物時，遇到一宗可疑事件。

他憶述：「喺ＸＸ買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口罩嘅男子喺附近徘徊。」正當樓主準備離開時，赫然發現自己的購物籃旁邊，多了一個露出大量現金的錢包。

從樓主上載的相片可見，在店舖的木紋地板上，一個頗為殘舊的黑、啡色皮質銀包跌在貨架與購物籃之間，最可疑的是，銀包並未合上，反而有一大疊鈔票從中「吐」出，其中一張500元大鈔的銀碼清晰可見。

拆解背後佈局 跌銀包是騙局開端？

由於整個狀態顯得極不自然，彷彿是刻意擺放，引人注目，有網民就質疑：「點解咁大個銀包啲$500會淨係凸個銀碼出嚟咁得意嘅？」

樓主當下感覺這與常見的「掉錢包陷阱」騙局十分相似，於是並無觸碰銀包，而是立即呼叫店員前來處理。沒想到，就在店員正要撿起銀包之際，那名一直在附近徘徊的男子即刻衝上前，並「亮身份證認領，反應異常冷靜熟練」，這一切讓樓主更生懷疑，認為自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」的騙局。

網民籲報警提醒「千萬別碰」

帖文一出，隨即被網民瘋傳，不少人分享並加上警告字句，提醒大眾：「跌銀包黨，大家小心啲，見到呢啲唔好執，好心都唔好做。」有網民又謂，這種手法在內地曾出現，擔心是「你一執佢就話你偷咗佢錢，雖然可以即刻叫佢報警，但麻煩嘥時間就無謂啦」。

網民反應極為熱烈，大部分網民都認同這很可能是騙局，並對此感到憤怒，許多人認為最安全的做法是不要觸碰，直接通知職員或報警：「呢啲情況梗係去揾職員叫佢哋埋嚟處理啦，千奇唔好自己執起呀！」

不少網民憶述，這類騙案其實是「幾十年前鄉吓個啲跌錢黨」，現則在香港「復活」，有人分享自己「多年前喺深圳福田遇到過有人刻意喺我面前跌咗一包金」，最後緊記「貪字得個貧」的教訓才避過一劫。

網民們又以半開玩笑的語氣「獻計」，表示要用更無賴的手法應對，例如「一腳就踢落櫃底，等佢爬低慢慢執」、「扮唔覺意踢個銀包出鋪頭」，甚至有人笑言要「當波咁踢」。

不過，有網民亦感嘆騙徒手法層出不窮，指出：「有時喺街上，啲人有咩事冇人幫，唔係冇原因，世途險惡，令到啲人越嚟越冷漠。」

