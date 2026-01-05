Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗南生圍冬日晨霧 遺落塵囂之外 天文台都讚：世外仙境｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:48 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-05 HKT

晨光初醒拂過樹梢，掀起薄霧如紗，驚動了仍蕩在朦朧裏的蘆葦。浮動的銀白，是遺落塵囂之外的仙境。香港天文台昨日（4日）在facebook專頁以「冬日晨霧😶‍🌫️」為題，上載網民的美拍照片和短片，留言解構元朗南生圍如何練成晨霧仙境。詳情見下圖及下文：

守在破曉邊緣 捕捉元朗南生圍冬日晨霧 天文台都讚：世外仙境逐張睇↓↓↓↓

輻射霧日出後消散

天文台在帖文中表示，「前排天色幾好又唔算太大風☀️，有人喺日出時分捕捉到 #輻射霧靚景😍，佢哋鏡頭下嘅南生圍睇落真係有如世外仙境✨呀!!」。

天文台接著解釋，「『輻射霧』個名其實係源於 #輻射冷卻現象，一般喺天朗氣清、風勢微弱嘅晚上🌃，新界空曠地區會因輻射冷卻而顯著降溫，靠近地面嘅水汽就有機會凝結成霧啦🌫️~ 不過輻射霧喺日出升溫後就會逐漸消散，見到嘅話記得要把握時間影多幾張相啦📸😉。

網民：奇妙的大自然

（攝：Jessica Li、Terry T Y Wong、Felix Ip、Eric Tse / 2025年12月28 - 30日 / 南生圍 / #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #RadiationFog RadiationCooling」。回應的網民大讚現場堪比「仙境」，感嘆「奇妙的大自然」。

交通及路線：元朗港鐵站🚇G2出口 > 元朗舊墟路 > 山貝路 > 南生圍

元朗站G2出口，過天橋，沿元朗舊墟路往東頭村方向走，行約10分鐘到山貝村，經過屋苑采葉庭繼續行，再走約10分鐘便可沿路進入南生圍。

短片（攝：Eric Tse / 2025年12月28日 / 南生圍 / #CWOS）

天文台氣象冷知識《淺談輻射霧》：

資料來源：香港天文台facebook專頁「香港天文台 HKO」

相關閱讀：

南生圍鍊成「晨霧仙景」引關注 天文台：已出現XXXX現象

披一身薄霧如輕紗，

      張手招搖。

晨光肆意張揚穿過，

      朦朧飄渺。

美，

      在寧靜處顫動。

南生圍飄渺晨霧迷醉網民 攝影師分享追霧心得

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
8小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
21小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
6小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT