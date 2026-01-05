元朗南生圍冬日晨霧 遺落塵囂之外 天文台都讚：世外仙境｜Juicy叮

晨光初醒拂過樹梢，掀起薄霧如紗，驚動了仍蕩在朦朧裏的蘆葦。浮動的銀白，是遺落塵囂之外的仙境。香港天文台昨日（4日）在facebook專頁以「冬日晨霧😶‍🌫️」為題，上載網民的美拍照片和短片，留言解構元朗南生圍如何練成晨霧仙境。詳情見下圖及下文：

守在破曉邊緣 捕捉元朗南生圍冬日晨霧 天文台都讚：世外仙境逐張睇↓↓↓↓

輻射霧日出後消散

天文台在帖文中表示，「前排天色幾好又唔算太大風☀️，有人喺日出時分捕捉到 #輻射霧靚景😍，佢哋鏡頭下嘅南生圍睇落真係有如世外仙境✨呀!!」。

天文台接著解釋，「『輻射霧』個名其實係源於 #輻射冷卻現象，一般喺天朗氣清、風勢微弱嘅晚上🌃，新界空曠地區會因輻射冷卻而顯著降溫，靠近地面嘅水汽就有機會凝結成霧啦🌫️~ 不過輻射霧喺日出升溫後就會逐漸消散，見到嘅話記得要把握時間影多幾張相啦📸😉。

網民：奇妙的大自然

（攝：Jessica Li、Terry T Y Wong、Felix Ip、Eric Tse / 2025年12月28 - 30日 / 南生圍 / #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #RadiationFog RadiationCooling」。回應的網民大讚現場堪比「仙境」，感嘆「奇妙的大自然」。

交通及路線：元朗港鐵站🚇G2出口 > 元朗舊墟路 > 山貝路 > 南生圍

元朗站G2出口，過天橋，沿元朗舊墟路往東頭村方向走，行約10分鐘到山貝村，經過屋苑采葉庭繼續行，再走約10分鐘便可沿路進入南生圍。

短片（攝：Eric Tse / 2025年12月28日 / 南生圍 / #CWOS）

天文台氣象冷知識《淺談輻射霧》：

資料來源：香港天文台facebook專頁「香港天文台 HKO」

披一身薄霧如輕紗，

張手招搖。

晨光肆意張揚穿過，

朦朧飄渺。

美，

在寧靜處顫動。