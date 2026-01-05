「綠綠賞」積分有價 離身幾步路膠樽玻璃樽不翼而飛 只留返呢樣嘢 苦主：回收物資要跟身｜Juicy叮

「綠綠賞」積分有價。一批準備送到「綠在區區」回收的膠樽和玻璃樽，在公園短暫離開物主視線，離身幾步路後懷疑「不翼而飛」，只剩下「冇乜價值（「綠綠賞」積分）嘅『其他塑膠』」。詳情見下圖及下文：

「綠綠賞」積分有價 離身幾步路膠樽玻璃樽不翼而飛 只留返呢樣嘢逐張睇↓↓↓↓

樓主：幾袋膠樽玻璃樽不翼而飛

樓主昨日（4日）在社交平台Threads以「綠綠賞」為題上載相片發帖，留言講述回收物資懷疑被偷走的來龍去脈——

「我發覺香港地真係好多好黐線嘅人！我明明有好幾袋裝住膠樽、玻璃樽、報紙、其他塑膠嘅環保袋，落樓下諗住儲綠綠賞啦！」。

樓主續稱「諗住先去處理啲報紙，點知處理完之後再返去呢張公園櫈（其實只不過係幾步路程），我本身放咗其他嘢喺度，發現有幾袋膠樽同埋玻璃樽不翼而飛！得返啲冇乜價值嘅其他塑膠喺度。我心諗，使唔使連呢啲回收物資都偷啊！」，並忠告網民「以後連呢啲回收物資都要跟身！！！！」。

樓主回應網民時稱，認為這明顯是「被人順手牽羊」，即使之前「一路都有望住我啲嘢，一路都冇事」，這次卻「俾人一嘢拎走」，感嘆「呢啲嘢就算你幾小心都好，一樣都可以防不勝防」。

網民：屋苑有人偷回收箱膠樽

由於「綠綠賞」積分有價，可以換麵、換油、換米，甚至超市現金券，有網民於是分享所見所聞，指「周不時見到啲人喺度摷屋苑裏面嗰啲回收箱，偷裏面嘅膠樽攞去回收賺取錢或者積分」；另有人指出「見過有人，天未光已經攞個大袋，去回收箱搵膠樽之類」。

5000分換50元超市現金券

根據「綠綠賞積分」，每公斤膠樽得80分，玻璃樽20分，其他塑膠只有10分，屬較低分的回收物；再對照「獎賞兌換表」，儲夠300分可換上湯伊麵或卷裝廁紙，350分有即食麵或即食米粉，1000分便可換1公斤米，2000分換芥花籽油，重磅的5000分可換50元超市現金券。

