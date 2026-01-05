Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮

更新時間：10:53 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:53 2026-01-05 HKT

香港與澳洲前日（3日）發生了一樁叫人嘖嘖稱奇的彩票撞冧把事件。香港六合彩與澳洲Saturday Lotto在同一天攪珠，結果中獎號碼中有多達4個數字相同。如此巧合旋即引起網民關注，有人甚至看出箇中玄機來。詳情見下圖及下文：

新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同逐張睇↓↓↓↓

樓主：我覺得很邪呀

新年1億六合彩金多寶前日（3日）開獎後，樓主即於當日深夜在社交平台Threads以「Lotto + 六合彩」為題上載相片發帖，講出不可思議的驚人發現——

「我真的覺得很邪呀～今天（3日）澳洲Saturday Lotto一注獨得會有3000萬澳幣，折合港幣為1億5千萬。而香港今天的六合彩一注獨得會有1億港幣，折合為2000萬澳幣。

樓主續指「令我感到不可思議的是，它們攪出的號碼，有4個數字是相同的，分別是2、10、13和21」。貼文並以「#吸引力法則」、「#是巧合」、「#還是外星人在操控」、「#真的邪門」等hashtag（標籤）表達其震驚。

網民：2月10日13點21分有大事

1月3日攪珠的六合彩新年金多寶（第26/001期），攪出2、10、13、16、20、21，特別號碼14。頭獎1.5注中，每注派68,074,450元。當中的2、10、13和21，與澳洲那邊攪出的數字相撞。

有人於是笑著預測，「可能今年2月10日13點21分，會有啲震驚世界嘅事」，另有人索性估計「話唔定逢大奬都係咁」。

組合出6個日字

有網民更根據撞冧把的2、10、13和21這4個數字，看出箇中玄機來——「2月10、2月13、2月21、10月2、10月13、10月21，日期上組合得上面6個」，重組了6個分布於2月份和10月份的日字，連樓主也現身回應稱「哈哈。。。我好驚呀」。

單就澳洲的開獎結果，有細心的網民發現「居然18個人中頭獎…」，樓主回應時稱「係，分薄晒」，但該網民仍心滿意足地表示「但是180萬我都很開心了🤣」。

資料來源：hikatyclayton＠Threads

