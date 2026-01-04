闖屯馬綫車廂亂飛 得戚偷襲女乘客 港鐵透露白鴿終極下場｜Juicy叮
更新時間：15:45 2026-01-04 HKT
港鐵出現懷疑搭霸王車的不速之客。一隻白鴿昨日（3日）闖入屯馬綫車廂亂飛，並得戚地懷疑「偷襲」女乘客。因應事件，港鐵透露了白鴿的終極下場。詳情見下圖及下文：
闖屯馬綫車廂亂飛 得戚偷襲女乘客 港鐵透露白鴿終極下場逐張睇↓↓↓↓
樓主：白鴿搭地鐵唔使俾錢呀
樓主昨日（3日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「白鴿搭地鐵唔使俾錢呀🤨‼️」。
短片長約12秒，開始時已見到白鴿在車廂內，港鐵職員持網亦步亦趨。白鴿可能見「來者不善」，於是無視身旁座位上的3名女乘客，拍翼在車廂內亂飛，現場嘩聲四起。
片中聽到有人聲震震地指「飛咗入嚟啦」，港鐵職員亦即場報告「飛咗入去車廂內」。車卡內其中一名女乘客見勢色不對走為上著，往隔鄰座位走去。
白鴿淡定地在扶手欄上稍事休息後，竟回頭從後偷襲留守座位的一女乘客，之後再飛走，短片就此結束。
網民提供前傳：今朝早見住佢走入嚟
有網民在回應欄上載前傳相片及短片，留言「今朝早見住佢走入嚟車廂」，相中見到白鴿在月台邊徘徊，短片則見到白鴿已闖入車廂，悠然自得地踱步。
有網民對白鴿亂入亂飛的場面感到驚慌，指「勁恐怖！」、「嚇死人」、「離遠見到唔係好驚，但飛埋嚟就會好驚😂」。
網民：捉佢逃票
有人則好奇白鴿如何進入車廂，查問「點樣入到去？」。同時，也有網民形容這隻鴿「放蕩不羈」，強調要「捉佢逃票」。另有人笑言白鴿可能只是「攰，想唞吓啫😂」，估計「到站開門自然會走㗎啦」、「其實佢到站會自己落車？」。
港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，根據記錄，昨天（3日）屯門站職員曾登上屯馬綫列車處理有雀鳥飛進車廂，其後雀鳥飛走並離開車站。
資料來源：c_k.720＠Threads
