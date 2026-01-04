5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮

一個申請公屋的5人家庭早前獲首派彩虹邨金漢樓大單位。由於彩虹邨重建方案有期，按照計畫金漢樓住戶預計10年後遷置新落成的新彩虹邨第1期單位。鑑於要等10年才換新樓，收到「配房通知信」的港媽正心大心細。不過有熱心的網民則慫恿先行上樓，但提醒切忌做一事。詳情見下圖及下文：

5人家庭首派彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事逐張睇↓↓↓↓

樓主：首派，底層

樓主上月底在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」以「首派，底層」為題上載「配房通知信」發帖，見到獲派的彩虹邨金漢樓每月租金為2933元。

獲派單位後，樓主隨即在網上徵詢意見。對於是否應該裝修，以及如何裝修，樓主坦言「要等10年，都唔知點裝好」。有網民建議「不要太花錢裝修，因為準備重建第二代邨」、「不要太花錢，簡單裝修一下」。

然而，也有市民持不同意見，認為「如果預計要住10年，我勸你照裝修，因為間屋太舊，除非你唔介意，若果你呢10年都住喺一個你唔鍾意嘅環境，會好影響情緒」，並提出至少應「翻新一下水電煤設施，重上牆漆及買一些有必要性的電器及傢俬」。

網民：當係長線投資

還是有不少網民大力建議樓主先行接受單位，因為「要咗先，簡單拾住幾年搬新樓」，「當係長線投資，到時有得再揀樓」。有人更加認為彩虹邨的優越地理位置，加上重建後有機會獲派新樓，以及可抽綠置居或居屋等因素，都是接受這個一派單位的誘因。

資料來源：Ou Ting＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

彩虹邨3期清拆有期 2028啟動

彩虹邨重建方案2024年10月30日出爐，分三期清拆11幢大廈重建，第一期計劃最快於2028年展開，整個重建項目在2048年至2049年落成入伙，共提供9200個單位，較現時約7400個單位增加約1800個單位。↓↓↓↓

房屋署向區議會提交彩虹邨重建建議方案，建議彩虹邨重建第一期包括碧海樓、金碧樓及丹鳳樓的住戶，預料2028至2029年遷至黃大仙新美東邨，第二及第三期的住戶可原邨安置，當局料彩虹邨所有住戶約需15年完成搬遷，整個重建料2049年完成。

根據黃大仙區議會文件，第一期清拆涉及碧海樓、金碧樓、丹鳳樓和2間空置校舍，預計2028年至2029年入伙的黃大仙新美東邨，將提供2450個單位用作首期遷置，可以容納三分一受影響住戶。

首期建築工程估計可提供約3200個新單位，作為第二期的遷置資源，預計約2035年至2036年落成入伙。當局會在清拆現時位於金碧樓的商舖前，確保未清拆住宅樓宇地下的餘下商舖能滿足住戶日常需要。

第二期清拆涉及錦雲樓、紅萼樓、金漢樓和白雪樓，估計工程後可提供約4100個新單位，可安置受第三期清拆影響的居民，預計約2042年至2043年落成入伙。

第三期清拆涉及翠瓊樓、金華樓、綠晶樓、紫薇樓和多層停車場，工程後可提供約1900個新單位，預計約2048年至2049年入伙。

彩虹邨分3期重建

第一期將重建：碧海樓、金碧樓、丹鳳樓、空置校舍；

第二期將重建：紅萼樓、白雪樓、金漢樓、錦雲樓；

第三期將重建：金華樓、翠瓊樓、綠晶樓、紫薇樓、停車場。

相關閱讀：

拒絕東涌新公屋後二派彩虹邨 準戶主自爆極速編配時間 網民羡慕：上上籤

彩虹邨真係有彩虹 戴上光的冠冕 兩道彩虹相遇