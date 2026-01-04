深水埗《尋秦記》？ 港男尋寶發現經典古物 網民眼利：見到佢就口水流！｜Juicy叮

一名港男早前在深水埗尋寶時，撞彩發現一隻經典古物，有網民笑言這是「秦朝杯，抵你發達」、「項太傅用過」。對於這場疑幻似真的深水埗《尋秦記》，有眼利的網民認出，尋獲的古物其實滿載港人集體回憶。詳情見下圖及下文：

深水埗《尋秦記》？ 港男尋寶撞彩發現經典古物 網民眼利：見到佢就口水流！逐張睇↓↓↓↓

樓主：深水埗係過癮尋寶地

樓主昨日（3日）在社交平台Threads上載相片發帖，興奮留言「深水埗就係咁Ｘ過癮嘅尋寶之地🤣」。相中見到樓主拿著一隻充滿歲月痕跡，又帶點滄桑的厚重有耳杯。

網民：香港魚翅撈飯的年代

帖文一出，不少網民即有共鳴，並眼利地認出這是以前酒樓宴會常見，用作盛載魚翅的專用碗，是「香港魚翅撈飯的年代👍🏻👍🏻」，指「好經典呀」、「嘩！古董呀」、「好懷念」、「藝術品一件」。

有人憶起「細個到佢就口水流！🤣」、「舊時去飲喜酒，一見到哩隻銅碗就知道有魚翅食😋💕」。因應有網民留言「匙羹、筷子托、分餸餐具才是一套😂」，有人於是上載同款筷子托的相片和應，威水地稱「我都有對」。

這隻懷舊「魚翅碗」還讓網民感嘆「以前去酒樓真係好多依啲特色嘢，依家咩都冇晒」，認為這種碗「好有回憶」、「好耐冇見過呢樣嘢😯」。有人甚至想當年地重提做暑期工時的經歷：「我做暑期工喺酒樓洗過呢個碗，要用醋加熱水去洗乾淨佢」。

對於這隻充滿年代感的物件，樓主回應網民時滿心歡喜地稱「深水埗撞彩見到咋😅」，並透露「碗身無刻酒樓名」。

網民睇錯以為係神燈

有網民則幽默地指「呢個咪係明朝朱元璋用過嘅飯碗，青銅製造，屬於國家一級保護文物。如果你唔介意我想用$99幫你買咗佢」時，樓主也現身幽默回應「呢個朱元璋用到有漬㗎，添多幾舊啦老細🤣」。

還有人聯想到「嘩！神燈嚟㗎喎！」、「睇錯以為係阿拉丁神燈」，戲言「有冇試下捽下佢會唔會有隻藍色嘢彈出嚟俾三個願望你？」、「可能捽兩下隻髀叉燒會出嚟😵」。

資料來源：me.a_l_e_x＠Threads

相關閱讀：

深水埗鴨寮街檔口年中無休 港男農曆新年尋寶 100張靚青蟹盛惠$XXXX

公屋垃圾站執到「寶座」 眼利網民：呢啲正嘢！賣價可達5位數字

雲石三座位椅棄美孚垃圾房 識貨網民估價由10萬嗌上40萬