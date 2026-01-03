除夕黃昏漫天灼灼 盛大日落輝煌絢爛 天文台解構「燒天」美景｜Juicy叮

2025年最後的黃昏，天空給香港送上日落盛宴，極盛的滿天紅霞像決堤般漫天灼灼，以最壯麗的姿勢作最璀燦的告別，揮霍地把維港釀成了紅酒，伴隨絳紫在天邊流淌。詳情見下圖及下文：

除夕黃昏漫天灼灼 盛大日落輝煌絢爛 天文台解構「燒天」美景逐張睇↓↓↓↓

香港天文台昨日（2日）在facebook專頁「香港天文台 HKO 」以「紅霞滿天🌇」為題，轉載12月31日除夕黃昏晚霞滿天潑灑的網民美拍，並解構如何形成「燒天」美景。

天文台在帖文中表示「2025年除夕黃昏有冇見到呢片俗稱燒天嘅美景呢✨？」，接著解釋「其實日出日落時分，陽光斜射要穿過較厚嘅大氣層🌅，波長較短嘅光線就會被大氣散射，留低嘅多數都係波長較長嘅紅、橙色光。呢啲光線經過雲層反射，就會形成偏紅色嘅霞彩，相信漫天紅霞寓意新一年『紅』運當頭、好事連連💖！

（攝：Frederick Lau、藍雨洋、Yiu-hung Chiu / 2025年12月31日 / 維港、機場、鴨脷洲/ #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #日落 #晚霞」。

網民：青山依舊在，幾度夕陽紅

有回應的網民表示「我也影到」、「放工幸運地遇上了🥰」，在回應欄上載自己的美拍和應。有人更加應景地吟誦起明代才子楊慎《臨江仙》的名句——「青山依舊在，幾度夕陽紅」。

