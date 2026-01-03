牡丹鸚鵡「肢解」100元紙幣 切口勁似縫紉痕跡 主人憂破財 網民教路爛銀紙咁做有得救｜Juicy叮

有頑皮的牡丹鸚鵡「肢解」一張100元紙幣，破爛部分的切口勁似縫紉痕跡。主人起初連遭肢解的部分也找不到，無法拼回一張完整鈔票，擔心無端端破財。幸而網民教路爛銀紙咁做有得救。詳情見下圖及下文：

牡丹鸚鵡「肢解」100元紙幣 切口勁似縫紉痕跡 主人憂破財 網民教路爛銀紙咁做有得救逐張睇↓↓↓↓

樓主元旦在社交平台Threads以「牡丹鸚鵡」為題上載相片發帖，留言指「找完$冇放銀包，但已經放喺tote bag（手提袋）內袋，都俾我家小雞（牡丹鸚鵡）發現，仲要搵唔到遭肢解部分…」。

樓主換籠墊時搵到銀紙屍骸

樓主接著向網民查詢「係咪可以拎返去中國銀行換？#真正破財」。樓主翌日在回應欄放上續集相片，指事情大反轉，自爆「換籠墊時搵到嘅屍骸」。

從樓主上載的相片見到，被牡丹鸚鵡咬爛的，由中國銀行（香港）發行的百元紙幣，彎彎的破口附有一行整齊窿仔，像極衣車或縫紉的痕跡；受害鈔票的另一邊也有輕微損毀。

網民上載自家爛銀紙安慰

因應這宗「鸚鵡碎鈔」事件，網民都同情並安慰樓主，指事情毋須破財，因損毀的鈔票都係錢，在指定條件下能換回完整的鈔票（詳情見下文）。

有熱心網民更上載自己的爛銀紙相片對照，並留言教路「拎去其中一間發鈔銀行就可以」。被問及「銀行需要收手續費？」時，有網民回應指「唔需要」。

鈔票損毀點算好 金管局咁講↓↓↓↓

之前也有網民大呻，指廿蚊紙爛咗少少食肆都拒收。就遇上鈔票被塗污或損毀情況，金管局教落市民應該咁做↓↓↓↓

在金管局facbook，局方曾以「爛銀紙都係錢？」為題發帖，指出「如果銀紙崩咗角、污漕咗，有輕微破損係可以繼續用，但最好拎返發鈔銀行，當銀行驗證咗係真鈔、損毀面積冇超過四分一、防偽特徵完整，一般都會換返錢畀市民嘅」。而在金管局網站的「常見問題——紙幣和硬幣」部分，官方就這問題作解釋——「被塗污或破損的鈔票能否被銀行接受及兌回鈔票原值？」，指：

「一般而言，紙幣上如有塗污或損毀情況，可能會出現其他市民或商戶不願接納的情況，所以鈔票持有人應盡量保持鈔票完好，以保障自身利益。

如遇到塗污或損毀情況，市民可向有關發鈔銀行要求兌換。發鈔銀行會根據既定的準則來驗證真鈔，例如塗污或損毀程度、防偽特徵是否完整，決定可否兌回原值，由於每張鈔票的塗污或損毀情況會有不同，銀行會個別考慮」。

金管局並在網頁的「紙幣冷知識」欄目下，設生動的情景題解畫：

阿四：小森，頭先食飯每人夾88蚊，你仲未畀返我！

小森：你睇下啦，我銀包得返一張「紅衫魚」，上面仲崩咗一個角，唔畀得你。

阿四：銀紙爛咗都係錢，點解唔畀得我？

小森：你有所不知，損壞咗嘅紙幣係有可能唔被接受做法定貨幣㗎。

阿四：如果唔覺意收到張霉霉爛爛嘅銀紙，咁點算好？

小森：崩咗角、污漕咗嘅銀紙仍然用得㗎，但如果你覺得唔順眼，最好都係拎返發鈔銀行回收。一般嚟講，銀行會驗證張銀紙係咪真鈔、損毀面積有冇超過1/4、防偽特徵係咪完整，無以上問題就可以兌返錢。

