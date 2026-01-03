新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮

六合彩新年金多寶今晚（3日）攪珠，晚上9時15分截止售票。馬會設7500萬元金多寶，若以每注10元計算，一注獨中的預計頭獎彩金高達1億元。

六合彩金多寶攪珠，往往牽動全城市民的發財夢。原來過往曾經有頭獎幸運兒分享致勝的「十字鎅豆腐法則」，方法早前更被網民重提。詳情見下圖及下文：

新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎逐張睇↓↓↓↓

2003年頭獎幸運兒致勝方法

樓主去年底在facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載剪報截圖，分享一位於2003年中頭獎的幸運兒，如何以「十字鎅豆腐法則」重組電腦飛號碼，贏取巨獎的方法。

根據相中的「特寫」報道，該名頭獎幸運兒於2003年7月26日中獎。翻查馬會資料，幸運兒投注了當日開彩的第03/063期六合彩，頭獎有兩注中，每注獎金高達34566180元。

如十字鎅豆腐

報道說明了該名頭獎幸運兒獨特的投注方式——先買4注單式電腦飛，在這4注中間像十字鎅豆腐般畫個十字（詳見下圖），把號碼分成4部分後，再於各部分重新組合成一條全新的6個字單式落注。

當中還提到該名幸運兒透過這方法，更曾中過二獎及三獎。這段23年前的中獎故事被重提後，獲網民關注起來，有人「多謝分享」，有人表示「試試無妨」，實行「各施各法」。

對於有網民坦言「唔係好明，宜家係咪用唔到呢招啊」，有好心人於是附圖細心解講法則如何操作——「簡單嚟講，就係用電腦飛隨機得到最多24個號碼（如有重複號碼，就會少於24個），然後在當中自己揀10個號碼去重組4條飛」。

還有人醒目地指，如今「其實用（手機）app就直頭唔使買，淨係gen（產生）4條飛，抄低佢。再自己慢慢磨」。

網民指關鍵仍是運氣

有心水清的網民則留言「用到啊，不過講運啫呢啲」、「 原理就係咁，不過有冇運就係另一件事」、「各贏各法，不論如何方法你有就會有，參考案例之一，你靈感一到點都得」，強調方法可行，但關鍵仍是話嚟就嚟的——運氣。

資料來源：Eric Ng＠facebook齊齊研究六合彩！

