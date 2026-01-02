Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃大仙馬路邊曬臘味 物盡其用掛滿交通燈背面 網民：塵皮味臘肉｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：18:01 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:01 2026-01-02 HKT

黃大仙馬路旁飄來陣陣鹹香，原來有街坊在路旁曬臘味，而且物盡其用地高高掛於交通燈背面。網民見到這社區奇景，不禁調侃這「曬場」會曬出「塵皮味」臘肉。詳情見下圖及下文：

黃大仙馬路邊曬臘味 物盡其用掛滿交通燈背面 網民：塵皮味臘肉逐張睇↓↓↓↓

樓主上月28日在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載相片，指「真係天然生晒，物盡其用，不過塵大啲」。相中見到馬路旁紅綠燈柱上，10個「S」鈎掛於紅綠燈背後，鈎上掛滿臘肉。臘肉的鹹香與紅潤，剛好與花槽盛開的紅色鮮花形成強烈對比。

有網民留言時質疑樓主上載的是「舊圖嚟」，但有街坊代為澄清，確認「昨日（12月27日）行過仲喺度㗎」，暗示此景象並非偶發，而是長期存在。

塵皮味臘肉

網民這種生曬臘方式反應兩極。一部分人擔心不衛生，直言「塵皮味」，有評論諷刺「重金屬超標」，也有人質疑「佢哋究竟知唔知道咩叫衛生」，更有網民幽默地表示會吸引「米奇出動」。

然而，也有部分網民的態度較寬容，有人留言「沙皮正！」，有人笑稱「煙薰零舍有風味啲」，亦有網民認為「自家食用無問題嫁」。還有網民回應指「你未出世人哋已經做緊！」，並估計「應該是店舖的」，甚至查問「幾錢條」。

資料來源：林少明＠facebook黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)

相關閱讀：

啟德竹棚曬臘肉 「地盤美食家」：食唔食臘味呀喂 網民：入伙有臘肉味？

石硤尾曬「有漬」底褲同一位置被臘肉搶佔 網民：「一山不能藏二虎」

沙田街坊路邊曬魷魚 54隻蒼蠅排隊先食 網民喊驚：噴殺蟲水

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
6小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
9小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
8小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
5小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
4小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
7小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
00:57
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
社會
5小時前