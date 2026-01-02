黃大仙馬路邊曬臘味 物盡其用掛滿交通燈背面 網民：塵皮味臘肉｜Juicy叮

黃大仙馬路旁飄來陣陣鹹香，原來有街坊在路旁曬臘味，而且物盡其用地高高掛於交通燈背面。網民見到這社區奇景，不禁調侃這「曬場」會曬出「塵皮味」臘肉。詳情見下圖及下文：

黃大仙馬路邊曬臘味 物盡其用掛滿交通燈背面 網民：塵皮味臘肉逐張睇↓↓↓↓

樓主上月28日在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載相片，指「真係天然生晒，物盡其用，不過塵大啲」。相中見到馬路旁紅綠燈柱上，10個「S」鈎掛於紅綠燈背後，鈎上掛滿臘肉。臘肉的鹹香與紅潤，剛好與花槽盛開的紅色鮮花形成強烈對比。

有網民留言時質疑樓主上載的是「舊圖嚟」，但有街坊代為澄清，確認「昨日（12月27日）行過仲喺度㗎」，暗示此景象並非偶發，而是長期存在。

塵皮味臘肉

網民這種生曬臘方式反應兩極。一部分人擔心不衛生，直言「塵皮味」，有評論諷刺「重金屬超標」，也有人質疑「佢哋究竟知唔知道咩叫衛生」，更有網民幽默地表示會吸引「米奇出動」。

然而，也有部分網民的態度較寬容，有人留言「沙皮正！」，有人笑稱「煙薰零舍有風味啲」，亦有網民認為「自家食用無問題嫁」。還有網民回應指「你未出世人哋已經做緊！」，並估計「應該是店舖的」，甚至查問「幾錢條」。

