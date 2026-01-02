港鐵怪客出沒 巨型「千年靈芝」隨地擺 網民好奇：依棵嘢使唔使過千？｜Juicy叮

一名斜孭袋大叔日前托著一棵懷疑巨型靈芝搭港鐵，並把這個大如張開縮骨遮的菇狀物品隨地擺。有目擊的乘客驚問「有沒有人懂靈芝的，這是真的嗎？😨」；另有網民好奇「依棵嘢使唔使過千元？」。詳情見下圖及下文：

港鐵怪客出沒 巨型「千年靈芝」隨地擺逐張睇↓↓↓↓

樓主：香港地鐵無奇不有

樓主元旦在社交平台Threads以「千年靈芝」為題，上載兩張攝於港鐵車廂的相片發帖，並以「東涌東薈城」作地標，留言指「香港地鐵無奇不有，有沒有人懂靈芝的，這是真的嗎？😨」。

相中的懷疑「千年靈芝」顏色深沉，在車廂內被安放於椅子旁的角落；上落車時，大叔像送貨般把「千年靈芝」上膊，托於肩膊上。

不少網民遇上托靈芝大叔

不少回應的網民與這位托靈芝大叔原來也有一面之緣，加上場景奇幻，大都有相為證。從上載於回應欄的偶遇照片可見，分別攝於港鐵站扶手電梯或街頭。

有攝影師幽默地留言「我都有見過靈芝惡魔，一轉落電梯嚇親，遠睇個頭乜料😱😱😱」、「我都見過」、「深水埗街市附近見過」。

這批不同的相片中，從穿戴打扮看來，托靈芝的相信是同一人，但由於隨身物品不同，估計攝於不同日子。

網民：是新年求婚專用

有網民笑言這棵其實是「誇年派對交換到的禮物嗎？」、「年花嚟😂」、「這是新年求婚專用的」、「求婚用㗎」、「提早情人節，送一束靈芝」、「這是一種我在炫富但不跟你說的概念」；又由於直徑夠闊「落雨可以當遮用」。

加上相片的角度問題，往往令人錯覺「以為生喺頭」、「新髮型🤣」、「我第一眼以為靈芝係佢啲頭髮😅」、「還以為是頭套，是真的？ 😱」、「差點以為臉長這樣」。

另有人表示「靈芝也太大棵了吧，整棵帶著走，真會以為看到人身靈芝頭的怪物🤣」、「嚇死，第一眼以為做咩事咁激，2026年第一日就炸到個頭咁賀一賀佢？🤔」。

有承認這棵是靈芝的網民則稱「長到這麼大應該都木質化了，不可食用了吧？」、「靈芝要剛長出來才有用，這個硬掉了只能帶回家當藝術品」。

還有人上載網店有售的圖片，相中顯示這棵為「觀賞靈芝擺件」、「半野生特大靈芝」，店家形容這為「新奇禮品」；另有人關注起價值來，指「使唔使過千？依棵嘢…，就咁搭地鐵」。

資料來源：165cm_1226＠Threads

