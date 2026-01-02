一Po見人性？港女FB派「金蛇」引瘋搶 網民爭崩頭花式曬溫情 最後贏家竟是...｜Juicy叮

有女網民在Facebook多個群組發帖，表示要「隨心送」一個金蛇擺設，帖文一出即引來網民哄動瘋搶，留言區變成大型「許願池」，各出奇謀只為博取樓主青睞，有網民形容，當中的人性百態比金蛇更加耀目。

一Po見人性？港女FB派「金蛇」引瘋搶 網民爭崩頭花式曬溫情 最後贏家竟是...↓↓↓↓

有女網民在Facebook多個群組包括斷捨離、環保及地區等群組貼出數張相片，樓主在帖文中簡潔寫道：「隨心送，多谷同步，今日（指帖文發布當日）1:00pm黃大仙地鐵站客務中心，合緣會pm妳交收，準時見，謝謝。」

從樓主上載的相片可見，這份「厚禮」是一座約8、9吋高的「金蛇」擺設，造型相當精緻，一條面帶微笑的Q版金蛇，戴著財神帽，旁邊有金元寶，身上還掛著「招財進寶」的錢幣，整個擺設放在透明膠盒內，甚具氣派。

網民求結緣 理由千奇百趣

帖文發布後，留言區瞬間「淪陷」，不少網民爭相排隊，希望成為樓主口中的「合緣人」，大部分人都非常有禮貌，紛紛表示「排，有無都多謝你先」，但為以「誠意」打動樓主，網民們都各出奇謀，打頭陣的是主打親情的「孝順仔女」網民，他們紛紛表示「媽媽屬蛇想送給她祝賀大壽」、「排，感謝樓主，送給爸爸」，希望為家中長輩贏得心頭好。

有網民則打「慈愛牌」，表示為剛出世的BB排隊：「排俾我仔，記念，啱啱出世兩個月」，母愛滿瀉。留言區另一大主流爭奪網民為屬蛇人士，大量蛇年出生的網民現身：「我都係生肖屬蛇」、「本生肖好啱」，望能與「本命蛇」喜結良緣。

在一片溫情攻勢中，更有網民另闢蹊徑，以創意取勝，留言稱要「排自用煉丹」，更以利誘樓主方式承諾：「煉成會分俾樓主一齊享用」，此奇招堪稱全場焦點。

真金？值錢？心水清網民迅速「起底」

正當大家爭崩頭之際，有網民提出關鍵問題：「呢種係金嗎？」甚至有人驚訝地表示：「堅？起碼值5皮。」不過，有心水清的網民隨即回應指：「D擺件多數係渡金。」

事實上，有眼利網民已迅速「起底」，發現這款金蛇擺設其實是某銀行集團人壽部門推出的紀念品，在二手拍賣平台上，同款或類似的「24K鍍金」金蛇擺設，售價約為港幣$360元至$418元不等，證實並非純金。

贏家一度「潛水」 樓主下最後通牒

雖然並非純金，但網民熱情絲毫不減，樓主其後在帖文更新「已約交收」，並在留言區欽點了一位幸運兒，但事件餘波未了，沒想到在激烈爭奪戰中脫穎而出的幸運兒，竟一度「失聯」。

樓主先是留言「pm」，但似乎未能成功聯絡對方，心急地表示：「我pm唔到你，你pm我啦！」未幾似乎仍未能聯絡到對方，更一度下「最後通牒」：「我等多15分鐘，你再唔pm我，我另選人送！」樓主最後回覆其他網民交代結果：「昨日一點已在黃大仙地鐵站送出喇」，證實這條金蛇最終順利覓得新主人，為爭奪戰劃上句號。

網民嘆人性百態：一大堆人貪心衝晒出嚟

事件中，不少人讚賞樓主慷慨「無私奉獻」，有網民亦好奇樓主為何不直接賣掉，對此樓主親自回覆表示：「我只想唔好浪費咋！」

有網民指出事件完美展現了人間百態，認為樓主當初應直接賣掉更好：「樓主，點解你唔二手放出去呀？你咁送出去，同送錢畀人有乜嘢分別呢？」有人更批評一些網民的爭奪行為：「好多寫單字，無禮貌嘅人，同埋有好多收買佬排緊架」，也有人慨嘆「一大堆人貪心衝晒出嚟」。

