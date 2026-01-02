Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮

更新時間：11:34 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:34 2026-01-02 HKT

馬會明日（1月3日）舉行六合彩新年金多寶攪珠，設7500萬元金多寶，若以每注10元計算，頭獎彩金有機會高達1億元。六合彩刀仔鋸大樹，運氣，話嚟就嚟。一名好彩數的六合彩新手兩年7度中獎，並無私地在網上分享廁所落注的獨門幸運心得，特別提醒落注時必須要去一種特定廁所。詳情見下圖及下文：

新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮逐張睇↓↓↓↓

電腦飛中4個字

樓主上月30日在社交平台Threads以「六合彩」為題上載手機截圖發帖，留言指「其實我都係2023年開始先買六合彩，唔係期期買，40蚊都中過四／五次？ $640今次係第二次，兩次都喺同一個商場廁所落注😅都係開獎當日買，重點係兩張都係電腦（飛），我甚至無咩睇過係咩號碼😑」。

樓主補充「然後，我Google過都有啲人喺廁所落注中巨獎」，並好奇向網民查問「🤣唔知大家喺邊度落注而中獎同埋買咗幾多年六合彩，中過幾多次獎呢？」。

樓主上載手機app的投注戶口投注截圖，其中上月28日攪珠的一期（中獎號碼為7、10、11、19、25、30，特別號碼45），樓主其中一張電腦飛中4個字（7、10、11、25），五獎派固定獎金640元。

樓主重申：要去商場廁所

回應的網民有樣學樣，跟風「好，學你喺廁所買🤣」，獲樓主熱心提醒「要去商場廁所🤣🤣🤣🤣」。對於有網民自嘲為「一蚊都無中過嘅人路過」，好彩數的樓主也送上「加油！」祝福。

另一位網民則分享了類似的經歷，表示自己「早兩年開始期期買😮‍💨同你一樣中過5次40蚊、2次$640，都係買開嗰幾個冧巴😮‍💨唔知幾時中到頭獎畢業呢😮‍💨」。樓主也分享想法，指「我全部電腦（飛）😑唔使煩，命裏有時終須有🤣。我係金多寶先買的」。

對於有網民提到「四年班開始幫老豆劃六合彩，真係買就18歲，都好多年喇」時，樓主想當年地懷舊一番，表示「90s（90年代）報紙檔好多六合彩玩具🤣細個有好幾隻，跟住嗰個結果填🤣」。

資料來源：hayleychoi＠Threads

