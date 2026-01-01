港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯

更新時間：16:01 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:01 2026-01-01 HKT

一名港女在不知不覺中墮下「扮靚陷阱」，因為身上一裝飾出事，使用櫃員機（ATM）存錢時慘遭食卡。不少過來人表示同情，並提供切實可行的解決辦法；有人更竟然獻計當街向隔籬阿伯求助。詳情見下圖及下文：

港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯逐張睇↓↓↓↓

眼巴巴看著「食卡」

樓主在剛過去的除夕（12月31日）於社交平台Threads以「RIP（Rest in Peace，安息吧）以後唔Gel（凝膠）長甲」為題，上載短片和相片發帖。

短片展示了樓主插入提款卡，準備透過櫃員機存款的經過。由於樓主修了長長的Gel甲，甲片剛好頂著取卡位，千方百計下仍無法以指尖取回提款卡，以至交易取消之餘，還眼巴巴看著提款卡被回收。

不少過來人表示同情，並稱曾遇上同樣困境——「我都遇過類似問題」，遭提款機食卡——笑言「其實上次我都好Ｘ肚餓，但估唔到個ATM仲肚餓」。

結果，有同樣遭遇的過來人陸續浮出水面，指「叫途人幫手咪得囉」、「我上次都係咁，咁咗隔籬個阿伯幫我拎」、「試過叫隔籬㩒緊錢個阿叔幫我抆」、「我試過叫人幫手，但係冇人理我，好彩最後都掹到出嚟」。

網民：用手指骨夾出嚟

還有人傳授絕活，圖文並茂地指「其實可以用手指骨夾佢出嚟」、「用手指第二環節，夾出嚟」、「搵兩個硬幣夾出嚟」。有網民更提供極端方法，指「看看旁邊有没有人，然後用嘴咬出來、「用棚牙擔佢出嚟」。

網民：隨身帶個鉗

還有熱心的網民建議用工具輔助，「買個膠夾仔代替手指😆」、「建議你以後隨身攜帶一個鉗」。

最終，還是有人說出公道話，稱「長款（指甲）靚但最大嘅問題就係唔方便，執嘢、了嘢、需要用手指做嘅細緻嘢都比平時短梯時吃力，又要諗另外嘅方法先做到，所以心急人／成日要快手處理嘢嘅人都真係唔好整長甲，搞Ｘ自己😂」。

資料來源：_zcyan_＠Threads

