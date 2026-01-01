觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮

觀塘海濱花園（簡稱觀濱）元旦日凌晨平地一聲雷，一名露膊女子一下「響過碌炮」的掌摑，拉開了2026年網民食花生帷幕。

網上連夜流傳至少3段有關女子動粗的短片，綜合片段見到觀濱在元旦日凌晨，出現過百人圍觀一名少女慘遭暴力欺凌的場面。當中一名單肩孭黑色包包的少女，懷疑遭一名露膊惡女又踢又打又鬧，全程無人出手幫忙或制止。詳情見下圖及下文：

露膊惡女出腳後再摑

片中兩名少女疑有積怨。在一段長約35秒的短片中，現場氣氛已相當熱烈，圍觀者正不斷吶喊「開佢、開佢」，露膊惡女似笑非笑地輕輕捉著對方右手，同時出右腳恨恨踢下。

完成一輪攻擊後，露膊惡女撥頭髮激動手指指在喊話「冇下次，你上次都同我講冇下次喎，我要俾幾多下次你呀？吓！再整Ｘ我呀」。

塘邊鶴此時情緒更見高漲，著令前排圍觀者「踎低、踎低、踎低、踎低呀」，踎低之聲不斷，似是以免前排阻擋「擂台」後排的觀戰視線。在旁人起哄下，露膊惡女此時氣場全開，出手撐摑孭包包少女。另一段流傳的短片僅長約3秒，見到從另一角拍攝的掌摑情況。

從後起飛腳扯頭髮

第3段流傳的短片長約55秒，內容更見豐富，當中露膊惡女戴起友人送上的懷疑二手口罩轉裝後，氣場更強，一聲「唔好過嚟呀」後，再出手掌摑孭包包少女。

露膊惡女得勢不饒人，趁對方轉身離開背向時，從後追上在對方無防備下起飛腳再踢，繼而扯頭髮把孭包包少女拖回圍觀人堆，手指指後再摑兩下，現場傳出清脆響亮掌摑「啪」聲，圍觀著即時助威，高叫「喂，響過碌炮呀喂」。

露膊惡女此時氣燄更盛，隨手摑向孭包包少女頭部，力度大至頭髮橫飛，面容扭曲。無力抵擋的孭包包少女最終敗走向鏡頭左邊離去，露膊惡女此時也轉身走向右邊的人群，短片就此結束。總結動粗過程，露膊惡女至少出腳兩次、出手掌摑4下，和扯頭髮一次。

網民：好快就會俾人拉

有回應的網民驚訝「點解見到個女仔俾人打都冇人出聲去阻止？ 由得佢咁樣去做？ 個女仔好慘喎咁樣。完全係欺凌囉」。另一網民則建議受害者「俾人打嗰位女士建議你去警署報案，然後去醫院驗傷」、「受害人一定要報警，之後呢班人一定縮，無得再威」、「係，睇到都嬲，成班人集體欺凌一個女仔」。

網民力斥露膊惡女的暴力行為，大鬧「不知所謂」，並預言施暴者將「好快就會俾人拉」。同時也對於現場逾百人圍觀卻無人施以援手，甚至有人「起哄」感到「心寒」，認為「食花生嗰班都一樣不知所謂」。

還有人留言形容這是「2026第一單花生🥜」，並指「估唔到2026年仲可以見到呢啲MK（旺角）打交非物質文化遺產😭撥頭髮嗰浸八婆除😭」、「好有返中學時個種MK味」。有人笑言「依家嘅KT（觀塘）比MK更MK」、「再次展現觀濱嘅生態多樣性」。

資料來源：pita.13579＠Threads、chowshanshan＠Threads、wingheic_＠Threads

