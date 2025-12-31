「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮

一位50多歲即「50+」的網民，在今日（31日）2025年最後一個工作日，選擇遞上辭職信裸辭，他遞信的帖文熱爆網絡，更揭開了中年職場的殘酷真相，吸引大量「初老」同路人圍爐取暖。

「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」↓↓↓↓

這位裸辭的「50+」網民昨日（30日）在帖文中興奮表示：「明天（即今日31日）遞信，開心跟住去兩轉旅行，更加開心」，他表示，計劃在休息後，於第二季才開始尋找合約制工作。

劈炮宣言：「做得唔開心，何必為難自己」

中年轉職從來不易，樓主亦坦言對前景感到不安，他憶述半年前轉行，人工大減四成，只為「學啲新嘢同埋幫到人」，但事與願違，工作壓力巨大，甚至令他不斷犯錯，不禁在過去的帖文中慨嘆：「今日又做錯嘢...我投降了...呢份工真係唔適合我。」

面對HR「嚇過我，想我安安定定做到退休？」的勸告，他最終選擇忠於自己：「工作既然搵唔到錢，又做得唔開心，何必再為難自己呢。」

網民：呢個post好正能量！

樓主的年尾「劈炮宣言」一出，迅即吸引眾多40、50歲以上的網民留言，有網民大讚樓主的勇氣：「人到中年可以跳出comfort zone除咗唔容易，仲好有勇氣」，樓主也坦承：「這確實需要點勇氣，家人及四周也有些壓力。」帖文充滿正能量，有網民直言：「呢個post同啲reply好正能量！一定要reply令大數據可以派俾多啲人睇到！」。

當中，亦有不少初老網民分享自己的職場經歷與掙扎，反映了中年職場的殘酷現實，有人分享自己「50+搵咗2年都冇見工機會」，令樓主也嚇得回覆「驚」，另一位網民更指出：「安安定定都未必能做到退休！我公司每年都炒幾個。」揭示人到初老在職場生存不易。

初老打工仔圍爐：「唔好被恐懼令到自己後悔！」

帖文中，不少網民都背負著家庭重擔，反映中年人士沉重的現實枷鎖，一位媽媽表示：「冇人養要養仔，有生活壓力，好羨慕大家有勇氣跳出安全圈」，樓主則溫暖地鼓勵她：「辛苦媽媽能夠自食其力也是很了不起的」。

不少中年打工仔留言，表示正被工作「合法地」蠶食，有人坦言「做到無人生！」、「鬱到病嘅話份糧幾多都唔夠俾醫藥費」。

雖然留言區中有不少初老打工仔圍爐慨嘆，但亦有網民分享成功中年辭職轉換人生跑道的例子，有人轉行成為貓美容師，有人辭職後享受悠閒生活再重投職場，更有人豁出去決定創業，其中有成功者留言鼓勵大家：「唔好被恐懼令到自己後悔！」有網民亦引用樓主金句為眾人打氣：「何必再為難自己呢，終於有人敢講肯講，好嘢。」

來源：hole_d_may＠Threads



