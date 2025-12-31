90後經理公審00後嫌$17k工辛苦 返兩日即劈炮 驚人結論引爆年代大戰：「有問題嘅通常都係00後！」｜Juicy叮

一名任職餐廳經理的女網民昨日（30日）在網上發文，怒轟一名00後新員工，指對方「拎住$17,000人工」，僅僅上班兩日，做了些「出餐收碟做樓面」的基本工作後，便以「辛苦」為由辭職，讓樓主不禁在網上爆粗質問：「其實啲00後係做乜Ｘ？」

樓主帖文一出，瞬間激起千層浪，十多小時內吸引逾千則留言，樓主與網民隨即展開激烈辯論，火花四濺。

$17,000人工過低？樓主貼圖引證市價反惹爭議

面對大量網民質疑$17,000月薪過低，樓主顯然不服，她隨後將一則回應置頂：「原來大家覺得侍應17000人工低，睇嚟真係要170,000先請得起你哋。」

為了證明自己所言非虛，她更上載兩張在求職App截取的圖片，顯示行內其他餐廳的薪酬水平，從截圖可見，油尖旺區的會所、灣仔區的火鍋店，侍應月薪普遍為$17,000至$18,000；而連鎖冰室、點心專門店及日式餐廳等，薪酬亦大多介乎$15,000至$19,000之間，力證$17,000確為市場普遍水平。

不過，網民對此並不收貨，有人指「17k每日得6xx元」，返便利店的工作更輕鬆，亦有應屆畢業生表示自己起薪點已達$19,000，認為餐飲業的薪酬與勞力不成正比。

世代大激辯！00後：「我有得揀，點解要捱？」

留言其後迅速演變成一場橫跨90後與00後的世代價值觀爭辯，不少網民為該名00後員工辯護，認為他「唔等開飯」，有權選擇更舒適的工作。

有網民總結了新世代心態：「辛苦只係一個藉口應付你班老屎忽去辭職啫，反正做又卅六，唔做又卅六，唔似得你哋靠份糧搵兩餐。」另一位更坦言，00後有家庭作後盾，追求的是「Work-Life Balance」，「真係冇收入呀爸呀媽點都會幫」，反問樓主為何要將上一代的「捱苦」觀念強加於年輕人身上。

90後樓主：「有糧出，就要有責任心！」

身為90後的樓主則堅稱，問題不在於薪酬，而在於「責任心」，她反覆強調：「如果要返工就俾返個責任心出嚟」、「你返工係有錢出俾你，你覺得少錢你可以選擇去轉工，但係而家講緊係個心態問題」。

她透露，涉事員工入職前有餐飲經驗，公司提供的崗位是「執枱、打單、沖嘢飲、送餐」，更使用QR Code落單，客人自己付款，工作量不大，連其他00後兼職同事都對他喊「辛苦」感到驚訝。

樓主承認自己「人工已經脫離咗$17,000好耐」，但認為「拎三萬蚊嘅人工，就有三萬蚊人工嘅顧慮」，在其位，謀其政，是基本的職業操守。她憤慨地表示，見工時個個都說自己「做得嚟搞得掂」，結果卻是浪費大家時間，「我請人返嚟係幫手去做嘢，唔係仲要照顧佢啊」。

80後網民質疑以偏概全標籤整個世代

隨著罵戰升溫，不少網民認為樓主的管理方式和「老屎忽」態度，可能才是員工離職的真正導火線：「單係有你呢啲同事已經夠晒理由唔做啦。」

一名自稱80後的網民更以管理者角度批評樓主：「你作為經理連咁簡單嘅道理都唔明」、「證明其實你能力好低」。他認為，樓主將請人失敗的挫折公審員工，並以偏概全標籤整個世代，行為非常不成熟。

對此，樓主激烈反駁，稱自己「除咗interview嗰日之外，嘢都冇同佢講過」，全程由下屬教導，並無惡言相向，她同時感嘆：「00後通常都係冇問題，但係通常有問題嘅都係00後。」

不過此驚人結論只是火上加油，部分「00後」索性留言道：「......你地（90後）咁多怨言，只係因為你地唔甘心，覺得以前咁辛苦捱過來，咁我地00後都應該要捱...」 「又唔靠你養，呢啲咪叫底氣囉，鍾意做就做，唔做就唔做，係咁家（㗎）哪（啦），洗同你長篇大論解釋？」

