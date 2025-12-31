18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮



一名2008年元旦零時零分出生的「元旦BB」，今日（31日）在18歲生日前夕，在社交平台Threads發了首個帖文，分享了自己當年出世的亞視新聞片段，引來網絡集體回憶，有網民追問都市傳說指08年元旦BB獲贈「迪士尼終身入場證」，「係咪就係你？」

18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高↓↓↓↓

這位18年前的「元旦BB」今日（31日）凌晨時分，在社交平台發首個帖文，姓周的他寫道：「原來不知不覺咁就18年啦 ，睇返以前自己出世嘅新聞，突然覺得好癲，多謝阿爸阿媽咁多年嘅照顧，聽日正式成人啦。」

18年前亞視新聞片段出土 「眼矇矇BB」變準成人

從樓主上載的2008年亞視新聞片段可見，當年的新聞報導形容BB「眼矇朦」，雖然被大批傳媒包圍，但「依然係爸爸媽媽嘅懷抱下瞓得好甜」。報導指，這位周姓BB仔重3.46公斤，比預產期早一星期出世，是「周生周太的第一胎」。

從極具年代感的新聞片段中，可以看到BB仔眼仔緊閉，頭髮濃密，在爸爸的懷中安睡，而周太則在病床上受訪，一臉幸福喜悅，新聞報導引述周太表示「估唔到BB會係元旦日出世」。

網民集體回憶湧現：我哋睇住你出世！

這個充滿情懷的帖文，瞬間觸動了網民的神經，不少人驚呼時光飛逝，更表示對這段新聞有印象：「細個嘅傳統係每年一月一日都會坐喺電視機前面等元旦BB嘅報導，你呢段報導我應該都有睇過」，更有看著他「出世」的網民留言：「18年前我都有份見證你出世，咁快18年，仔仔已成人了。」

有網民感嘆：睇完你段嘢都覺得癲，2008都已經18歲」、「啊啊啊2008年出世嘅人已經18歲，已經識玩threads啊啊啊」。

網民求證都市傳說：迪士尼終身證幸運兒係你？

不少網民留言預先祝福樓主生日快樂，又稱讚他「出世第一日就上電視，真係贏咗99.99%香港人」，有人開玩笑問他「而家仲係唔係眼矇矇？」、「而家幾多公斤？」。

網民的好奇心也大爆發，焦點落在一個有關元旦BB的都市傳說，有網民留言憶述道：「我好記得當年果日新聞有講，迪士尼派咗個代表嚟送咗張終身入場證比（畀）當日出世既bb，係咪就係你？」該網民更再言之鑿鑿補充：「我仲記得個媽咪係短頭髮。」這一特徵與陣年新聞片段中樓主的媽媽髮型似乎有幾分相似。

這一追問引來不少人好奇樓主是否就是那位幸運兒，然而樓主對此問題選擇沉默，「零反應」讓懸念不減反增，給了網民無限的想像空間，有網民再追問「元旦BB」收到各種禮物的「福利」，又好奇又羨慕地說「一出世就上電視，有禮物收」，「好想知果封利是幾多錢？」，不過樓主對此均繼續保持神秘未作回應。

來源：chau_yuhin＠Threads