外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮

一名外賣員在網上分享其收入截圖抱怨道：「做10單先得234蚊，有冇搞錯呀」，帖文瞬間引爆網絡，甚至演變成外賣員鬥慘大會，帖文竟釣出大量同行，紛紛曬出更為驚人的低薪證據，其中一人的7小時收入，其數字讓人意外，網民對事件反應兩極，就外賣行業的辛酸與回報展開熱烈討論。

外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...↓↓↓↓

有網民在「香港外賣及速遞平台綜合交流群」FB專頁發帖，上載其工作收入截圖，並配上一句無奈的抱怨：「做10單先得234蚊，有冇搞錯呀。」

時薪$41.08 辛勞近6小時每單收入$23

從樓主上載的相片可見，在12月21日（週日），他總共工作了5小時43分鐘，完成了10張外賣訂單，沒有取消任何訂單。

然而，其「淨收入總額」僅為港幣$234.84元。畫面下方更計算出，其「每小時平均」收入只有$41.08元，這個數字甚至略低於香港目前的$42.1元的法定最低工資，換言之，辛勞近6小時，平均每單收入僅約$23。

現時大多數外賣平台將送餐員定義為「自僱人士」或「獨立合作方」，而非「僱員」，根據香港法例，《最低工資條例》僅適用於僱傭關係下的「僱員」。

網民反應兩極：係人可取代

帖文一出，馬上引來大量網民留言，意見紛陳。有網民認為，外賣工作入職門檻極低，現時的薪酬已算合理。其中一位網民的長文惹來極大迴響，他直言：「外賣送餐這工作，不用年齡，學歷，樣貌，高度，性別，國籍，技能，百無要求的，其實再減三分一錢，也無不妥。」他認為這行業養活了「一大班不想正常上班，又沒有技能，又想賺錢的不知什麽人」，此言論雖獲部分人認同，但亦被另一派網民炮轟「黐X線」。

不少網民和應這種「市場決定論」，紛紛表示「你唔做大把人做」、「完全冇競爭力，係人都可以取代你，完全冇議價能力，仲有$40個鐘算高。」更有人建議樓主轉行，「轉做保安囉」、「做個保安日日巡樓都行得少過佢，但係人工就好好多」。

然而，另一方則對樓主的遭遇深表同情，有網民悲觀地指出：「低處未算低，繼續減......係奴隷獸！」更有人一針見血地說：「勤力的，你好快就會越做越窮。」不少人將矛頭指向市場競爭的變化，認為是外賣平台趨向壟斷化所導致的結果。

此外亦有網民錯重點，反而質疑樓主的工作效率：「檢討下啦六個鐘十單」，但隨即有人反駁，問題核心在於「10單二百幾唔係問題，最大問題係用咗五個幾鐘」，暗示或因訂單不足，導致外賣員需長時間等候。

同行曬更低收入對決

樓主的帖文同時意外演變成一場「鬥慘大會」，一名外賣員同行貼出自己的收入，並留下一句簡短而沉重的留言：「今日七個鐘先得130。」意味著他辛勞7小時後，時薪竟只有$18.57。

其他外賣員亦紛紛揭開驚人地低的收入，有人展示截圖，指平台的「孖單」（兩張順路訂單）「連40蚊都冇」，其中一張單價僅$17.12；更有人指出凌晨時段的訂單，單價可低至$21.86，引來其他行家和應：「之前西環pm孖係17+18，1張仲要上山」，他們自嘲行業為「血汗工廠」。