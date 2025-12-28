花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮

屯門一名後生女早前花800元做負離子直髮後結果差強人意，在網上慘呻「頭髮爛到死咗」。雖然情況慘烈，但好心地的網民仍然抱著盡人事的希望，傳授急救頭髮妙法。詳情見下圖及下文：

樓主：做負離子整爛咗個頭

樓主昨日（27日）在facebook群組「良景居民(良田新氣象) 田景、新圍」上載相片發文「警世」，大呻自己花800元「做負離子整爛咗個頭」的慘事。

樓主在帖文中表示，在髮廊「做負離子整爛咗個頭，個𡃁妹幫我整完已經好乾，過兩日洗頭直接炸起晒。隔兩日返去間舖頭，師傅搵返𡃁妹免費幫我補做多次負離子，做完之後個頭都係爛」。

樓主續指，「幫我做第二次負離子嗰陣𡃁妹仲要話我個頭不嬲都咁乾。我做咗10幾年負離子，淨係喺ＸＸ度都至少做咗6、7年，最好係呢次特別乾」。

出事後，樓主表示「出去搵其他師傅再整多次個頭，佢哋話我啲頭髮已經爛到死咗，除咗等佢重新生過之外就冇得救」。

最後樓主大呻「整咗$800幾嘅負離子直髮，我之後洗咗幾千蚊慢慢救返啲頭髮都救唔到」，並無奈地稱「剪頭髮嗰幾位師傅都好好人，但我唔會再去了」。

網民：搽藥水同等待時間出問題

回應的網民對樓主的遭遇表示同情和憤怒，並慷慨分享自己的經驗。有人認為這是髮型師「技術問題」和髮型屋「唔老實」。有網民直指「條𡃁妹肯定搽藥水🧪同等待時間出現問題先咁樣」。

對於髮型屋第二次補做，網民一針見血地指出：「條友做街坊生意就唔老實喇。。。見你把頭髮炸到咁都仲建議你拉多次而唔肯退錢俾你🌚。。。根本佢就知道乜嘢問題。。。爆到咁根本就唔適合再補電嚟二次傷害。。。等你做完第二次再爆啲。。。就屈你話你本身髮乾搞唔到。。。」。

網民：冇得救 等佢重新生過

在回應欄見到，多位網民和髮型師都強調，頭髮一旦「炸咗」或「爛到死咗」，是「補唔返㗎」，「除咗等佢重新生過之外就冇得救」。有類似經驗的網民深感共鳴，上載陳年舊照指「我以前又係喺呢度電衰咗前面啲陰，呢個畫面我歷歷在目，我呢一世都忘記唔到😢😢」。

雖然頭髮受損嚴重，仍有網民提出補救建議，如「唯有做返幾次蛋白修護。。。然後逐少逐少削咗個尾佢」。

