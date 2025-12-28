Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:41 2025-12-28 HKT
發佈時間：15:41 2025-12-28 HKT

屯門一名後生女早前花800元做負離子直髮後結果差強人意，在網上慘呻「頭髮爛到死咗」。雖然情況慘烈，但好心地的網民仍然抱著盡人事的希望，傳授急救頭髮妙法。詳情見下圖及下文：

花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救大法逐張睇↓↓↓↓

樓主：做負離子整爛咗個頭

樓主昨日（27日）在facebook群組「良景居民(良田新氣象) 田景、新圍」上載相片發文「警世」，大呻自己花800元「做負離子整爛咗個頭」的慘事。

樓主在帖文中表示，在髮廊「做負離子整爛咗個頭，個𡃁妹幫我整完已經好乾，過兩日洗頭直接炸起晒。隔兩日返去間舖頭，師傅搵返𡃁妹免費幫我補做多次負離子，做完之後個頭都係爛」。

樓主續指，「幫我做第二次負離子嗰陣𡃁妹仲要話我個頭不嬲都咁乾。我做咗10幾年負離子，淨係喺ＸＸ度都至少做咗6、7年，最好係呢次特別乾」。

出事後，樓主表示「出去搵其他師傅再整多次個頭，佢哋話我啲頭髮已經爛到死咗，除咗等佢重新生過之外就冇得救」。

最後樓主大呻「整咗$800幾嘅負離子直髮，我之後洗咗幾千蚊慢慢救返啲頭髮都救唔到」，並無奈地稱「剪頭髮嗰幾位師傅都好好人，但我唔會再去了」。

網民：搽藥水同等待時間出問題

回應的網民對樓主的遭遇表示同情和憤怒，並慷慨分享自己的經驗。有人認為這是髮型師「技術問題」和髮型屋「唔老實」。有網民直指「條𡃁妹肯定搽藥水🧪同等待時間出現問題先咁樣」。

對於髮型屋第二次補做，網民一針見血地指出：「條友做街坊生意就唔老實喇。。。見你把頭髮炸到咁都仲建議你拉多次而唔肯退錢俾你🌚。。。根本佢就知道乜嘢問題。。。爆到咁根本就唔適合再補電嚟二次傷害。。。等你做完第二次再爆啲。。。就屈你話你本身髮乾搞唔到。。。」。

網民：冇得救 等佢重新生過

在回應欄見到，多位網民和髮型師都強調，頭髮一旦「炸咗」或「爛到死咗」，是「補唔返㗎」，「除咗等佢重新生過之外就冇得救」。有類似經驗的網民深感共鳴，上載陳年舊照指「我以前又係喺呢度電衰咗前面啲陰，呢個畫面我歷歷在目，我呢一世都忘記唔到😢😢」。

雖然頭髮受損嚴重，仍有網民提出補救建議，如「唯有做返幾次蛋白修護。。。然後逐少逐少削咗個尾佢」。

資料來源：Ji Dai＠facebook良景居民(良田新氣象) 田景、新圍

相關閱讀：

花$400美甲得到10粒「石春」 港女自嘲似波子 網民：點可能整到圍棋咁

修甲迎新歲靈蛇竟變蝌蚪港女美甲店整足3個鐘盛惠呢個數

光顧美容院激光洗紋身港女疑慘遭2級燒傷網民教護理大法

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
21小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
21小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
7小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
16小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
20小時前
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震
01:45
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
6小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
21小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT