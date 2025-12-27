「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥｜Juicy叮

一名女乘客在港鐵車廂內以牙還牙，使出幽默又睿智的辣招對付身旁一名除鞋翹腳女子。機警的網民隨即學到「輕輕撩撥」的重點，並大讚「以魔法打敗魔法」湊效。詳情見下圖及下文：

「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥逐張睇↓↓↓↓

樓主：有嘢喺度蠕動

樓主早前在社交平台Threads上載成功「退敵」的短片發帖，留言講述戰情——「坐得好地地無啦啦有嘢喺度蠕動，以為有蟲，唔好彩我今日冇著襪，唔係我會除鞋同佢用腳猜包剪揼，少少地Hi個Five（擊掌）算」。

短短8秒的短片見到緊湊的攻防戰，開始時，紫褲女除鞋翹腳，穿襪子的右腳腳掌近距離向著樓主；接著，穿黑色皮鞋的樓主以其人之道還治其人之身反擊，翹起左腳，並以鞋底輕輕撩撥對方沒有穿鞋僅穿襪子的前腳掌，結果輕易退敵，對方即時縮回翹起的右腳。

網民：好黐線但我鍾意

網民對樓主的應對方式讚口不絕，部分人認為樓主的行為「好Ｘ癲」、「你好黐線但我鍾意🤣👍🏻」、「好Ｘ白卡，好好笑」，並稱讚做法「好波👍🏻」、「做得好！」、「無聲勝有聲😂😂😂」。許多人被這個幽默的回應方式逗樂，「Ｘ笑咗出聲」、「笑到癲咗🤣🤣」。

網民：輕輕撩撥，以為你識佢

網民更表示從中「學到嘢🤩」、「笑Ｘ死，輕輕撩撥，以為你識佢」，有甚者計劃「我要學起嚟！」，以「對付魔法果然要用返魔法」，認為「香港需要更多你呢種交通風紀」。

有人則分享類似經歷，表示「之前遇翹腳Ｘ我都係咁做，鞋底對鞋底」。另有人自爆，「開會嗰陣啲同事成日翹腳翹到勁高瘋狂hi我條褲，我直接搬佢隻腳落地下😂」，或者「去戲院睇戲嘅時候經常都會有，就算對方同一個朋友去，佢隻腳都係會向其他人嘅方向，我就試過同佢High Five（擊掌）再跟住佢嚟郁，仲不定期加速搖動，直至對方放棄為止」。

資料來源：vvvvnty__＠Threads

相關閱讀：

孖辮婦港鐵車廂坐地聞BB腳 左索右索大聲講感受 乘客一反應成焦點

臭得滯忍唔到！巴士阿婆赤腳晾櫈發惡摑人 大鬧車廂港女1招霸氣KO

大叔茶記搣腳皮 無隨地丟竟有手尾儲起咁樣做 網民嘔心：加料自製咸香薄脆