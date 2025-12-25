天空寫給人間的狂草 聖誕節前蒼穹波濤洶湧 維港上演史詩式科幻大片 天文台：相當罕見｜Juicy叮

是天空寫給人間的狂草。雲像浮雕、像驚濤，像壯麗至極的深海倒懸，暗湧著太古的潮聲。聖誕節前本港天空波濤洶湧，維港上空，如上演著一齣史詩式科幻大片。

香港天文台本月23日在facebook專頁「香港天文台 HKO 」以「糙面雲再現🤩」為題，上戴網民美拍發帖，指「天空猶如波濤洶湧嘅海面，代表相當罕見嘅糙面雲再次出現！」。詳情見下圖及下文：

天空寫給人間的狂草 聖誕節前天空波濤洶湧 維港上演史詩式科幻大片 天文台：相當罕見逐張睇↓↓↓↓

日照金獅山

天文台解畫，「糙面雲嘅雲底呈波浪狀🌊，垂直望高低起伏清晰，但水平方向嘅紋路就缺乏組織，多數伴隨 #層積雲 或 #高積雲 出現☁️。糙面雲自2017年正式被 #世界氣象組織 收錄入 #國際雲圖。

（攝：Carlo Yuen / 2025年12月20日 / 東岸公園 / #CWOS）#度天賞雲 #Asperitas #InternationalCloudAtlas」

根據攝影師Carlo Yuen在facebook群組「社區天氣觀測計劃 CWOS」帖文的留言，相片拍於當日早上8時半左右。相片從港島炮台山東岸公園望遠，雲層層疊疊，形態萬千，確實呈現出波濤洶湧的視覺效果；遠處的獅子山，脊樑被鍍上如神話般的溶金。

網民：梵高星夜的雲是真的

天空好比一件流動的藝術品，看了一場視覺盛宴，最多網民都聯想名畫，指「梵高星夜的雲原來是真的」、「好似梵高的畫」、「像是一幅畫！」、「美麗得好像一幅油畫😍」。也有網民上載自家美拍，指同樣見到美景：「我果日都影倒 我大嗌：梵高呀～」、「荃灣視覺」、「今日都留意到😍」。

「糙面雲」雲底呈波浪狀

「糙面雲」於2017年正式被世界氣象組織收錄到「國際雲圖」。天文台在網頁介紹，「糙面雲」雲底呈波浪狀，垂直方向高低起伏清晰，有時更有凸出尖點，從地面往上看就像波濤洶湧的海面。與波狀雲相比，它較為混沌及粗糙，水平方向紋路缺乏組織。而「糙面雲」多數伴隨層積雲或高積雲出現。

天文台網頁2015年11月的＜「糙面雲」現香江＞文章指，2015年4月23日中午時份，香港上空出現了一片很奇特的雲，原來這是一種相當罕見的雲種，中文暫譯作「糙面雲」。雖然「糙面雲」曾以不同形態在世界其他地方被觀測到，但以下相片很可能是首張在香港拍攝到的。

天文台表示，「糙面雲」一般有以下的基本特徵：

•雲底呈波浪狀，垂直方向高低起伏清晰，有時更有凸出尖點，從地面往上看就像波濤洶湧的海面。

•與波狀雲相比，它較為混沌及粗糙，水平方向紋路缺乏組織。

•不同的光照度和雲層厚度會產生震撼性的視覺效果。

•多數伴隨層積雲或高積雲出現。

梵高經典名作《星夜》

根據網上資料，藏於紐約現代藝術博物館的《星夜》，是荷蘭後印象派畫梵高一幅著名油畫，作品於1889年6月繪製，描繪法國普羅旺斯地區聖雷米一家精神病院朝東窗戶所看到的夜色，當中還包括一個想像中的村莊。

