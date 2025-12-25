太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮

一部手機直插路軌後「大難不死」，機主還有意外收穫。一名男子日前在港鐵太子站有奇遇，手機慘遭衝落車的乘客撞至墮軌後，靈機一觸以智能手表搖控手機錄下一幕前所未有的「謎之畫面」，令網民大開眼界。詳情見下圖及下文：

太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？逐張睇↓↓↓↓

樓主：花式跌電話

樓主本月21日冬至當日，在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載一個以奇特角度拍攝的短片，留言指「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影的？」。

樓主接著開估「出去做冬，搭地鐵嗰陣我企喺門側邊，有個空位可以挨住玻璃，覆緊屋企人大概幾點到。去到太子站，喺車門就嚟閂嗰一刻，有個人衝落車，順手撞咗我部電話一下。下一秒，電話直插路軌，門仲要即刻閂埋…我成個人喺車廂度『？？？』」。

樓主：多謝港鐵職員幫手

樓主續稱「之後去到旺角，我又要搭返轉頭去太子站搵職員幫手，佢哋要同車務中心協調。等咗幾班車，係其中一班開走咗之後，職員打開閘門，大概5秒內就已經幫我夾返部電話上嚟，效率超高，部機只係爆咗mon貼（熒幕保護貼）。所以條片係用smartwatch remote（智能手表搖控）相機咁影出嚟。多謝職員咁專業幫手🙏」。

長約17秒的短片是手機墮軌後，以列車在電話上面駛過的「死亡角度」拍攝。樓主回應網民時自爆「其實嗰一刻我係諗我部電話係個mon向上定係向下，就係因為有呢個諗法，所以就影到呢條片」；並透露「遲啲會寫返封email多謝佢哋（港鐵職員）🙏」。

網民：企門邊開門時會揸實手機

因應手機不幸墮軌，有網民身同感受，指「成日都好驚會發生呢件事，企門邊開門嗰陣會雙手揸實部電話😂」，樓主回應時稱「就係閂緊門，一時間鬆懈咗」。

不少網民對於這個鐵路迷「夢寐以求嘅視角」感到新奇，直言「呢個角度真係未見過」，甚至稱其為「藝術攝影」，建議「參加藝術攝影比賽，有故事有藝術成份，拍攝角度又特別」。

有網民更加幽默地替墮軌手機代言，表示「第一次瞓路軌，有啲緊張」，另有評論則形容「部電話好似有生命咁等待救援😆」。因應事件，網民也提高警覺，提醒「搭地鐵嘅時候真係唔好鬆懈」，「企門邊開門嗰陣會雙手揸實部電話😂」。

資料來源：choisiuming_＠Threads

