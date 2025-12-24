港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮

一位剛踏入60歲的女網民，本周一（22日）興奮地在社交平台分享自己首次使用樂悠咭的自拍照，帖文以一句：「本小姐今日開始兩蚊！」宣告自己加入「$2搭車」行列，不過，

相片中的一處「破綻」，卻令大量網民「錯重點」，對樓主是否已屆60歲起疑，當事人其後亦就此作出回應。

港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應↓↓↓↓

樂悠咭是專為60歲或以上本港居民而設的個人八達通，持咭人可享用長者二元乘車優惠。

有女網民本周一（22日）在社交平台發相發帖宣告正式踏入60歲，並首次使用樂悠咭「嘟卡」搭巴士。

從樓主上載的相片可見，她正將一張放在卡套裡的樂悠咭，拍向巴士的八達通收費機，收費機螢幕顯示「扣除金額 -$2.0」，象徵著她正式開啟了$2乘車優惠的新篇章。

網民「錯重點」：隻手...

然而，網民的焦點卻完全被她那隻拿著樂悠咭的手所吸引，相中可見，那是一隻非常白滑、細嫩，絲毫不見皺紋的「少女手」，完全不像一位60歲女士的手。

相中「逆齡神手」瞬間令帖文「錯重點」，網民紛紛驚嘆：「隻手後生過我」、「隻手唔似阿婆」、「妹妹仔，你隻手keep得咁靚得唔得架」。大量留言湧入，跪求樓主的保養秘訣：「姐姐你用咩hand cream」。面對網民的熱情，樓主亦大方回應上載其使用hand cream的牌子相片，表示自己「一直都用呢隻hand cream」，並感謝大家的讚美。

除了雙手成為焦點，樓主以「本小姐」自居，亦引發網民兩極意見，有網民語帶嘲諷地表示：「恭喜哂嬸嬸，你不再是小姐了」，但更多人欣賞她的年輕心態，力撐：「幾多歲都可以係小姐！」、「心境年青永遠都係少女」。

無懼「白花油味」負評 樓主：「各自修行吧！」

面對一些帶有「白花油味」的尖酸負評，樓主亦只是淡然回應：「多謝！各自修行吧！」，盡顯高雅氣度。

帖文中，樓主不慎將印有真實姓名「張XX」的樂悠咭一角攝入鏡頭，被眼利網民發現並戲稱她為「張XX婆婆」。對此，她大方地自嘲：「唔記得遮咗個名」。

有網民「溫馨提示」她作為長者，繁忙時間搭車可能會「畀人鬧廢老㗎啦」，樓主則幽默回應，自己仍是上班族，必須在繁忙時間乘車：「哈哈，唔好意思仲要返工，必須係繁忙時間搭！」

正能量爆燈：「我仲返工㗎，我仲納稅」

當有人提到政府補貼時，暗示她會加重政府負擔時，她更理直氣壯地表示：「我仲返工㗎，我仲納稅的。」

整個帖文以充滿正能量的回應，掩沒網民們的疑竇，樓主大方得體的互動贏得了大量網民的好感，她感謝網民的生日祝福，並分享了自己的人生格言：「謝謝祝福！女人最緊要健康、開心同靚！」

