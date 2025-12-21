公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮

裝修不求人。一位公屋居民熱心分享其「DIY裝修」的經驗，包括牆身重做，及花500元買料自行安裝廚房和廁所的天花吊頂，並強調「其實都唔難」和「好易整」。詳情見下圖及下文：

公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂逐張睇↓↓↓↓

樓主：分享下自己裝修

樓主早前在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載相片「分享下自己裝修」。就牆身翻新，樓主提供了5步曲的步驟：「批灰 + 2次底漆 + 2次乳膠漆」；天花吊頂方面，樓主更加表示「自己買料，廚廁大約500元好易整」，並在回應欄貼出照片展示了「差開2個窿，裝筒燈攪掂」的成果。

網民：好過假手於人

有網民大讚裝修的效果，「勁呀👍自己親力親為，好過假手於人💪」。此外，回應的網民普遍認為DIY裝修優點多。不少人和應樓主的「其實都唔難」說法，指「普通牆自己整真係好容易」、「最緊要有時間有心機有知識就唔會難」。

另一網民則提到「自己接受到就可以，材料唔會太貴，係人工貴」、「依家連用幾多都可以問AI嘅時候，自己油真係平好多」。樓主在回應欄也答話：「自己整可能仲靚過俾人整，慢工出細貨」。

DIY裝假天花

針對天花吊頂，有網民留言「分享下整假天花可以嗎？」，結果獲其他網民及樓主細心回應。有網民推薦「集成鋁扣板，廚房同洗手間必揀！我屋企全靠佢防油煙同水氣，壞咗單塊都可以換㗎」，樓主則提供了安裝方法「四邊鋁角鐵、玻璃膠固定、度尺網上買天花鋁板（尺寸要訂制）裝上去就可以」。

編按：DIY為Do It Yourself的縮寫，意思是自己動手做；AI為Artificial Intelligence的縮寫，意思是人工智能。

資料來源：Choi Billy＠公屋討論區 - 香港facebook群組

