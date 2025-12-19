借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮

臨近年尾，「借錢黨」騙徒或活躍起來。在荃灣，便有一名疑似為騙子的長髮女，憑著一可憐理由，當街向途人借錢搭車回家。不少街坊也曾成為其目標，有人「連中兩元」後，在網上發文提醒街方留意。詳情見下圖及下文：

「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家逐張睇↓↓↓↓

樓主：又有借錢黨出沒

樓主日前在facebook群組「荃灣人」上載標示的地圖發帖作出呼籲，指「各位街坊注意⚠️又有借錢黨出沒‼️」。

樓主接著講述事件詳情，先描述涉案懷疑「借錢黨」的外形，及事發地點——「同一個女仔廿二、三歲左右，165cm高，偏瘦，無戴眼鏡，中長黑髮，川龍街兆和街轉彎位&大窩口大廈街花園」。

樓主憶述「第一次見到佢，自稱男朋友嗌交唔俾佢返住所，問我借$20搭車返自己屋企😒（佢講到就嚟喊咁😭我俾咗$20佢，之後再問我攞多幾廿蚊食飯，我果斷拒絕❌，再拎返佢手上嗰$20）。

連中兩元的樓主續指，「第二次見到佢，又話同男朋友嗌交拎晒佢啲銀包八達通，冇錢喺身返唔到屋企😓（佢自己都無印象問過我😕）」。

網民：我都遇到過

回應的網民也曾遇到手法雷同的「借錢」情況，甚至有人在不同地點遇上該名女子，且對方似乎對之前的「獵物」毫無印象。

有網民留言表示「我都遇到過，同你第一次一模一樣🤣」，並指出該女子在第二次遇到時，「都唔記得問過我」。除了「川龍街兆和街轉彎位」及「大窩口大廈街花園」外，有網民補充該女子亦曾於「林炳炎學校（佛教林炳炎紀念學校，葵涌大廈街33號33號）對出個公園條行人路」一帶出沒。

網民：嗰次講到喊添

不少網民將該名長髮女定定性為「慣犯」，並分享了自己「中過招啦😅」的經驗，其中一人提到對方「嗰次講到喊添，不過我冇睬佢囉🤭」。

此外，還有網民追溯至數年前，在「千色店落小巴」時，也曾遇到另一名女子以「借$100返西貢」為由借錢，事後才從旁人得知該女子「成日都喺度問人借錢」。

資料來源：彩虹邊🌈的雨雲🌧️＠facebook荃灣人

