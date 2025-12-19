天空在撒糖 捉著雙子座流星雨的尾巴 天文台提醒：活躍期12.20完結｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天空在撒糖 捉著雙子座流星雨的尾巴 天文台提醒：活躍期12.20完結

2025-12-19
2025-12-19

流星雨像抖落的銀鱗，一尾又一尾，拖著華麗的尾跡，把夜幕繡成織錦。雙子座流星雨正值高峰期。流星雨灑下如同天空在撒糖，快張手接著這漫天灑落會發光的幸運。詳情見下圖及下文：

天空在撒糖 捉著雙子座流星雨的尾巴 天文台提醒：活躍期12月20日完結逐張睇↓↓↓↓

攝影師：肉眼睇到嘅仲多

香港天文台前日（17日）在facebook專頁以「雙子座流星雨🌠」為題，轉載網民的美拍發帖，指「嚟到12月，再次踏入雙子座流星雨嘅活躍期，上星期日晚係流星雨嘅高峰期，唔少人都親眼睇到🤩！雖然照片捕捉到嘅流星唔多，但攝影師話其實肉眼睇到嘅仲多呀👀！！」。

流星雨活躍期至12.20完結

天文台接著提醒「錯過咗高峰期都唔洗太失望，因為流星雨活躍期到12月20日先會完結，條件良好嘅話仍然有機會見到流星㗎。（攝：Wing Chan、Felix Ip、Brenda Lee、Fallen Chan / 2025年12月14 - 15日 / 大浪灣、大坳門 / #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #流星雨 #天文 #GeminidMeteorShower #Geminids」。

在回應欄，網民也熱心地上載自家拍攝到的流星雨片段和美拍，同樣令人目眩。

太空館：雙子座流星雨適合目視觀測

香港太空館則指，「今年雙子座流星雨的活躍期為12月4日至20日，高峰期在12月14日。預測在高峰期間，流星雨的天頂每小時出現率可達到150」。

太空館表示，「雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測。雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200『法厄同』，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，流星都會從同一位置輻射而出，此位置被稱為輻射點」。

何謂流星雨？

流星是太空碎石，在太空進入地球大氣層時形成的現象，如果在短時間內有大量碎石進入地球大氣層，便會發生流星雨。

這些碎石通常是來自一種叫彗星的天體，但亦有少數情況，如雙子座流星雨，它的碎石群中有一顆小行星。彗星在公轉過程中會留下很多碎石，當地球經過這些碎石時，便會短時間內出現大量流星。

天文台節目「氣象冷知識」之前曾介紹雙子座流星雨，和流星雨：

•流星雨——https://www.youtube.com/watch?v=D8R7fQ_uStA


•雙子座流星雨——https://www.youtube.com/watch?v=nqqBY_Hr8aQ

資料來源：香港天文台 HKO＠facebook

聖誕樹掛夢幻夜空 攝影師教路影出絕美星圖

