被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮

有港女昨日（18日）因婚宴主家席的問題，在社交平台放負呻苦，帖文卻竟外引爆一宗新娘被逼向小學時性侵她的親戚敬茶的恐怖事件，當事人現身告白當晚的情況，並無奈表示：「我可以點啫？」

有女網民昨（18日）在社交平台發帖，不滿其父母因「重男輕女」觀念，在妹妹的婚禮安排上將她視為外人。

樓主在帖文中透露，父母極有可能不讓她坐主家席，甚至可能將她安排到「冇雷公咁遠」的位置。她無奈地表示：「其實我唔求一定要坐主家席...但點解啲世叔伯既仔女可以坐到，反而親生既冇得坐？」

妹結婚被當「外人」發帖放負

她更指出，哥哥就被父母規定「一定要坐主家席」，這種明顯的「重男輕女」差別對待，令她感到自己「好似俾人踢開咗」，不再是家中的一份子。

這種被排擠的感覺並非首次，樓主憶述，自己結婚時，父母也差點將未出嫁的妹妹踢出主家席，幸好有長輩臨時缺席，妹妹才倖免於難。她不解地問：「如果主家席齋係啲長輩坐唒，而我地呢一輩全部坐另一枱都合理啲丫，點解唔關事既反而得呢？」

樓主更無奈地補充：「平時有乜野就係女，而加就好似外人咁...」樓主無奈地補充，暗示需要她盡孝道、給家用時，她才會被視為「親生女」。

主家席之爭意外引爆傳統婚宴最黑暗秘密

帖文引發熱烈迴響，正當討論聚焦於樓主的委屈時，一名自稱「身受傳統婚宴所害」的女網民的回應留言，卻將事件的嚴重性推向極點。

該女網民沉痛憶述自己身為新娘，卻被父親強迫向曾性侵自己的親戚敬茶的經歷，她寫道：「身為十一年前曾經身受傳統婚宴受害人...我。係。當。晚。嘅。新。娘。子！」

她自述在11年前自己的婚禮上，經歷了外人無法想像的地獄：「我老豆堅持仲比（畀）喺小學時性侵犯過我一段日子嗰條Ｘ街Ｘ家鏟，即係佢阿叔，嚟我大日子仲要斟茶比（畀）佢！」

女當事人這短短一句話，包含了當晚所受的極致羞辱，她回憶那晚情況：「我嗰晚成晚個樣都係呆Ｘ晒咁呀......我可以點啫？硬食囉！」

習俗大定親生血脈大？網民：佢點對你咪點對番佢

樓主聞言以「抱抱」回應，對女當事人極表同情。討論區亦瞬間變成「傳統婚宴受害人」的告解室，有網民說：「我呀哥結婚，我（親妹）同我媽個保險agent一枱。」有網民控訴：「無事就當你係女！有事就話外家嘅事唔關我哋事，同我情況一樣！」有網民點出問題癥結：「佢地用自己定嘅傳統做藉口，顯示權威啫！」

討論其後再擴及力斥一些父母至今仍思想封建、重男輕女：「習俗大定親生血脈大？...都2025年仲有人覺得自己好有道理咁用所謂習俗撻人。」更有人直斥：「所謂中國人傳統的一堆歪理，還有人覺得冇問題和支持，不如返回石器時代算吧啦。」

有網民獻上「以魔法打敗魔法」的建議，認為既然父母以傳統為由視她為外人，她也應該跟足傳統：「外嫁女係外人咪唔駛比家用囉」，「他日你父母有咩唔合理嘅要求，你回返佢一句『外嫁女』就得」，「佢點對你咪點對番佢」。

