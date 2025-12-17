Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一樽醬見證香港人情味！港女開罐陷絕境45分鐘6人車輪戰 結局一幕超暖心｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:54 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:54 2025-12-17 HKT

有港女昨日（16日）在社交平台分享一件「on9事」，她想煮意粉，卻被一樽無法打開的意粉醬徹底難倒，她展開一場歷時45分鐘、遍及屋苑的「開罐大行動」，期間求助6人，意外爆露香港人情味爆燈，最後一幕更非常暖心。

一樽醬見證香港人情味！港女開罐陷絕境45分鐘6人車輪戰 結局一幕超暖心↓↓↓↓

從樓主上載約2分35秒全記錄影片可見，她最初獨自在廚房奮鬥，但無論如何都無法扭開樽蓋。在影片中，可見她用盡氣力，樽蓋依然紋風不動。面對這個困局，她坦言曾想過找鄰居幫忙，但奈何「平時冇溝通相處，無lala走去㩒人門鐘，我真係好驚lol」。

先求助管理員姨姨 港女：「掙扎咗好耐」

在一番「掙扎」後，她鼓起勇氣，拿著「元兇」搭電梯到樓下大堂，向管理員姨姨求助。影片中，她尷尬地問：「可......可唔可以試下幫我開呀？」姨姨先是錯愕「吓」一聲，隨即熱心接過，邊扭邊說：「哦，開唔到呀？我屋企好好開㗎？！」可惜，即使出盡力，姨姨亦無法成功，於是她向樓主獻上一計：用熱水淋個蓋。

樓主聽從管理員姨姨的建議，回家盛了95度的熱水，將樽蓋浸入其中，滿以為熱脹冷縮的物理原理能解決問題，誰知多次嘗試後，結果仍是「完全無效」。

熱水浸蓋宣告失敗 再度求援

無計可施的樓主唯有再次下樓「騷擾」管理員姨姨：「都係唔得。」姨姨接過後也大感驚訝：「都係唔得呀？無理由嘅！等我嚟呀！」樓主也無奈表示：「啲水唔夠熱，都90幾度水。」

熱心的姨姨再次出盡洪荒之力，但樽蓋依然「無動於衷」，姨姨最終投降，表示：「都係唔得，我已經都已經出咗好多力！」並總結道：「佢又唔係實到扭唔到果隻喎...」

超市有「救星出現」

片中看到，樓主決定到超市更換，途中竟大膽到隨機找一位在路上吸煙的男途人幫忙，可惜對方同樣宣告失敗。

去到超市，她先找一位女職員求助，女職員扭了幾下亦未能成功，最後建議她：「你攞返張單，你去換啦。」樓主換了另一樽新的，為免重蹈覆覆轍，更即場試開，怎料同樣開不到！

此時職員不禁笑言：「呢個時期一個男人都無...」樓主在片中透露，其實當時現場還有一位叔叔幫手，但都失敗了。正當大家一籌莫展之際，一位男顧客竟主動上前：「使唔使我幫手。」

這位「救星」接過意粉醬，只見他氣定神閒，一下就將樽蓋輕鬆扭開！現場的職員和樓主立即爆發出歡呼聲：「嘩！」「好勁！」，場面非常熱血！

樓主偷師 解密開罐神之技巧

原來成功並非單靠蠻力！樓主之後返回大廈，興奮地向管理員姨姨「匯報」戰果，並即場示範「救星」的開罐技巧。她透露，那位男顧客先「撳一撳個蓋」，似乎是釋放了樽內的氣壓，然後一下便能輕鬆扭開。姨姨聽後也讚嘆：「嘩，咁犀利！」

最後，樓主終於可以回家煮食。雖然她表示：「本身想加三文魚，但身心有點累，當食齋算」，但從樓主上載煮好的意粉相片可見，這碟混合了西蘭花和菇類的意粉，賣相依然吸引。樓主笑稱這是兜「應該會得罪義大利人patsa（Pasta）」，為這場開罐長征劃上一個惹笑的句號。

網民獻開罐秘技 樓主：「每次開都有心理陰影」

帖文一出，引來大量網民留言，不少人表示身同感受：「我明！我成日都開唔到呢樽嘢」，樓主也回應指「每次開都有心理陰影」。有網民分享自己更誇張的經歷，指曾因開不到罐頭而找了三家鄰居幫忙。

雖然樓主最終成功打開罐蓋，但不少網民紛紛提議各種秘技，最多人提議的方法，如「帶住洗碗手套」、「用橡筋箍住扭」，甚至有人推介「jar gripper pad」（矽膠開瓶墊）。

不過，部分方法如用「鐵匙羹」、「一字頭螺絲批」或餐刀刀背，被樓主似乎並不認同，回應表示「我好驚突然跣手插親」。

有網民指出，樓主遇到的「救星」所用的正是「十指緊扣，用兩掌魚際位用力壓蓋邊」的技巧，透過按壓樽蓋中間，降低樽內氣壓來開鎖。

至於最早一位幫手的管理員姨姨提議的熱水浸蓋，有網民提出相反方法，即「冰一冰個瓶底」，利用「蓋漲瓶縮」的冷縮熱漲原理。

來源：0oo.su＠Threads

