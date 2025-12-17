罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮

有網民在社交平台上分享，指自己「游咗十幾年水，第一次收到」一份來自康文署的「神秘禮物」，那是一張標明「只限於緊急事件時發出」的公眾游泳池入場卷，由於情況罕見引發熱議，事主其後亦揭開獲此「緊急專用券」背後的原因。

罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到↓↓↓↓

有資深公眾泳池的泳客在社交平台發相發帖表示，在泳池游水期間，因遇上突發事件。事後，他收到由康樂及文化事務署發出的一張青綠色的入場券，樓主曬出這張並非常見的門票，他在帖文中表示：「游咗十幾年水，第一次收到。」

罕見青綠色入場券：「只限於緊急事件時發出」

從樓主上載的相片可見，這張有獨立編號的入場券，券上以中英文特別註明「Issued in Emergency Event Only 只限於緊急事件時發出」。

券上列明「持此劵者可免費使用任何康樂及文化事務署公眾泳池一節」，並蓋有「14 DEC 2025」（2025年12月14日）的日子印章，有效日期為發出後12個月內。

帖文一出迅即引起網民關注好奇，究竟是何等「緊急事件」？樓主在回應中揭開了這個令人哭笑不得的謎底。當有網民猜測「通常有人瀨屎」時，樓主坦白回覆：「你估中了」，並補充當時情況是「游游下泳池有污糟嘢」。原來，他遇上了泳池最令人聞之色變的「啡色警報」，即有人在池中排泄，導致泳池需要緊急關閉。樓主透露，事件發生在顯徑游泳池。

過來人紛現身：我都收過！

事件謎底揭開進一步引爆網民熱議，數名過來人現身表示自己有過相同經歷：「上個月我都收過，剛沖涼就聽到廣播『池水受污染』」、「我都收過」、「早上可能係屎，下午可能係嘔吐物。」

有網民笑稱這張券是「化糞池見証卡」及「屎池卡」，更有人形容事件簡直是「恐襲」。有網民更對涉事泳池的高「命中率」感到驚訝，留言指「呢個池命中率好高」，樓主也無奈回應「竟然係咁」。

最令人發笑的是，有網民提出一個「終極地獄級問題」：「會唔會有人連續兩次或以上遇到事件？即係用呢張嘢入場呢之又發生事件？」樓主聞言即時崩潰求饒：「唔好咁啦，我想游水。」

來源：shum_ck_o_o＠Threads