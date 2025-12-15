旺角壯漢當街跪女子 扯衫捉實唔放 後續一反常舉動嚇窒網民｜Juicy叮

一名壯漢早前在人來人往的旺角街頭，當眾向一名女子雙膝下跪，更加扯衫捉實唔放。擾攘一輪後，壯漢後續的一反常舉動，幾乎把網民嚇窒至退後幾步。詳情見下圖及下文：

旺角壯漢當街跪女子 扯衫捉實唔放 後續一反常舉動嚇窒網民逐張睇↓↓↓↓

男方似在苦苦哀求

樓主早前在facebook群組「突發馬路車cam大全」轉載短片發帖，留言指「#網民所提供😅#有關影片，位於九龍油尖旺區『豉油街與山東街 #之間 #花園街』」。

短片分近鏡和遠鏡兩部分，片中理平頭裝穿波鞋的黑衣男子無視人來人往，跪在行人路上與穿藍色長裙的女子糾纏，壯漢似乎不停說話，像在苦苦哀求，女方則搖頭帶點抗拒且面露不悅之色，場面一度僵持。最後男方站起時，白色紙袋墮地，並見到手持一瓶樽裝水。

女方搖晃企圖掙脫

在遠鏡部分，見到壯漢捉實女方衣腳和衣袖，女方大力搖晃企圖掙脫，壯漢更一度激動地促實女方雙手。而不遠處的街燈旁，也剛好遺下一個與壯漢手持的同款樽裝水。

最後，壯漢站起來時似乎顯得有點惱羞成怒，雙手用力推開女子後，拉一拉自己的外套，頭也不回地轉身大踏步離開，結束了這場街頭糾紛。

網民：一啖沙糖一啖屎

壯漢站起後推開女子一刻，實在嚇窒不少網民，有食花生的網民甚至留言「最後嗰下型」；有人則形容為「反轉豬肚就係屎嘅演繹」、「一啖沙糖一啖屎😂😂😂」、「又要跪，人哋唔show（騷）你又發爛渣」。

由於影片沒有交代事件起因，網民於是諸多揣測。有人認為壯漢「搏懵唔識嘅？」，也有人好奇「即係點啫」；甚至有人開玩笑指壯漢可能要求老婆買波鞋或「嗰個人求佢唔好再買嘢啦」；有人則質疑這是否一場「做戲？」。

不少網民猜測發爛渣當街下跪原因，有人估計事件可能與感情糾紛有關，例如「俾條女捉姦？」、「一定係犯咗大部份男人都會犯嘅錯啫」、「做咗男人犯嘅錯」或「肯定又係叫雞啦」、「一係衰叫雞，爛賭」。

有網民對事件感到無奈，表示「加埋成200歲了，唔好搞啲咁的嘢😢」，也有人覺得「都有感情嘅，但呢啲屎坑橋......」；也有人批評女子，認為「得些好意需回手，男人都跪低啦仲想點？」。

資料來源：Edwin Ying Fai＠facebook突發馬路車cam大全

