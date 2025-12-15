Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角壯漢當街跪女子 扯衫捉實唔放 後續一反常舉動嚇窒網民｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:24 2025-12-15 HKT
發佈時間：11:24 2025-12-15 HKT

一名壯漢早前在人來人往的旺角街頭，當眾向一名女子雙膝下跪，更加扯衫捉實唔放。擾攘一輪後，壯漢後續的一反常舉動，幾乎把網民嚇窒至退後幾步。詳情見下圖及下文：

旺角壯漢當街跪女子 扯衫捉實唔放 後續一反常舉動嚇窒網民逐張睇↓↓↓↓

男方似在苦苦哀求

樓主早前在facebook群組「突發馬路車cam大全」轉載短片發帖，留言指「#網民所提供😅#有關影片，位於九龍油尖旺區『豉油街與山東街 #之間 #花園街』」。

短片分近鏡和遠鏡兩部分，片中理平頭裝穿波鞋的黑衣男子無視人來人往，跪在行人路上與穿藍色長裙的女子糾纏，壯漢似乎不停說話，像在苦苦哀求，女方則搖頭帶點抗拒且面露不悅之色，場面一度僵持。最後男方站起時，白色紙袋墮地，並見到手持一瓶樽裝水。

女方搖晃企圖掙脫

在遠鏡部分，見到壯漢捉實女方衣腳和衣袖，女方大力搖晃企圖掙脫，壯漢更一度激動地促實女方雙手。而不遠處的街燈旁，也剛好遺下一個與壯漢手持的同款樽裝水。

最後，壯漢站起來時似乎顯得有點惱羞成怒，雙手用力推開女子後，拉一拉自己的外套，頭也不回地轉身大踏步離開，結束了這場街頭糾紛。

網民：一啖沙糖一啖屎

壯漢站起後推開女子一刻，實在嚇窒不少網民，有食花生的網民甚至留言「最後嗰下型」；有人則形容為「反轉豬肚就係屎嘅演繹」、「一啖沙糖一啖屎😂😂😂」、「又要跪，人哋唔show（騷）你又發爛渣」。

由於影片沒有交代事件起因，網民於是諸多揣測。有人認為壯漢「搏懵唔識嘅？」，也有人好奇「即係點啫」；甚至有人開玩笑指壯漢可能要求老婆買波鞋或「嗰個人求佢唔好再買嘢啦」；有人則質疑這是否一場「做戲？」。

不少網民猜測發爛渣當街下跪原因，有人估計事件可能與感情糾紛有關，例如「俾條女捉姦？」、「一定係犯咗大部份男人都會犯嘅錯啫」、「做咗男人犯嘅錯」或「肯定又係叫雞啦」、「一係衰叫雞，爛賭」。

有網民對事件感到無奈，表示「加埋成200歲了，唔好搞啲咁的嘢😢」，也有人覺得「都有感情嘅，但呢啲屎坑橋......」；也有人批評女子，認為「得些好意需回手，男人都跪低啦仲想點？」。

資料來源：Edwin Ying Fai＠facebook突發馬路車cam大全

相關閱讀：

屯門男當眾跪妻認錯秒變臉：「老婆我對你唔住啊...你贏晒啦」 網民同情女方：佢心理壓力幾大

筲箕灣港男當街下跪 女友手部反應成亮點 網民：表現咗權力同優勢方

土瓜灣港男當街跪女友 事主朋友爆「出軌」內情 網民：有冇摑佢十四巴

旺角男港鐵職員面前低頭下跪 事發照瘋傳惹揣測 港鐵回應揭事件真相

母親當街跪仔激動懇求一事 下跪前遭疑似孫仔粗暴扯開 網民重組案情：阿媽用心良苦

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
14小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
3小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
7小時前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
17小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
4小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
8小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
22小時前