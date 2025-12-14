反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮

網上今日（14日）出現一則特別的「尋人啟事」，其尋找的對象為一位在緊急關頭，展現無私精神的的士司機，發帖的網民表示，其父親因該司機的義舉，性命得保，「所以媽咪一直覺得好唔安樂，希望可以搵返位司機，親自道謝同補返錢。」

反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你↓↓↓↓

有網民今日（14日）在社交平台發布帖文，希望能尋回於昨日（13日）早上約八時，從青衣專業教育學院（IVE）接載其母親前往石蔭寧峰苑的一位的士司機。

據帖文所述，其父親昨在家中突然昏迷，母親接獲電話後心急如焚，立即致電召喚救護車，隨後截乘的士趕返家中。

事出危急 司機義舉爭分奪秒

由於情況緊急，司機的決定成為了拯救生命的關鍵，帖文中寫道：「因為太趕司機冇收媽咪錢叫佢快啲跑。」 正是司機此一義舉，為拯救生命爭取到寶貴的時間。

發帖者引述救護人員所言，倘若其母親再延誤片刻，「再遲少少返到屋企」，便要召消防員破門入屋，再等這「爆門」片刻，其父親「可能會有危險」。

家屬感恩盼尋人表謝意

事後，樓主母親對司機的善舉至為感激，卻因未能支付車資而耿耿於懷，感到「好唔安樂」，因此切盼能尋回該位司機，以實踐其心願：「親自道謝同補返錢。」

樓主在帖文中懇切地寫道：「阻大家少少時間，我想搵返一位好心的士司機......如果你係當事司機，或者識得相關司機，請留言或dm我，萬分感謝。」

網民盛讚「獅子山下精神」

帖文一出，感動無數網民，眾人紛紛留言響應，希望能協助尋獲該位善心司機。留言區充滿了對司機的祝福，如「好人一世平安」、「祝司機叔叔一世行大運好生意！」等等。

眾網民除了協助推動帖文，亦有人提供計程車電召台的聯絡方式，冀能增加尋獲司機的機會。

有網民深受觸動，感嘆道：「睇threads就係為咗睇呢啲，香港人真係好有愛㗎！」

有人將司機的行為與香港精神連結，認為這正是其體現：「我們的真性情就是這樣子，不佔人家便宜，不喜靠MMA去佔上風，香港獅子山下精神，不要給『祂』褪色。」

