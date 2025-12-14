Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:24 2025-12-14 HKT
發佈時間：16:24 2025-12-14 HKT

網上今日（14日）出現一則特別的「尋人啟事」，其尋找的對象為一位在緊急關頭，展現無私精神的的士司機，發帖的網民表示，其父親因該司機的義舉，性命得保，「所以媽咪一直覺得好唔安樂，希望可以搵返位司機，親自道謝同補返錢。」

反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你↓↓↓↓

有網民今日（14日）在社交平台發布帖文，希望能尋回於昨日（13日）早上約八時，從青衣專業教育學院（IVE）接載其母親前往石蔭寧峰苑的一位的士司機。

據帖文所述，其父親昨在家中突然昏迷，母親接獲電話後心急如焚，立即致電召喚救護車，隨後截乘的士趕返家中。

事出危急 司機義舉爭分奪秒

由於情況緊急，司機的決定成為了拯救生命的關鍵，帖文中寫道：「因為太趕司機冇收媽咪錢叫佢快啲跑。」 正是司機此一義舉，為拯救生命爭取到寶貴的時間。

發帖者引述救護人員所言，倘若其母親再延誤片刻，「再遲少少返到屋企」，便要召消防員破門入屋，再等這「爆門」片刻，其父親「可能會有危險」。

家屬感恩盼尋人表謝意

事後，樓主母親對司機的善舉至為感激，卻因未能支付車資而耿耿於懷，感到「好唔安樂」，因此切盼能尋回該位司機，以實踐其心願：「親自道謝同補返錢。」

樓主在帖文中懇切地寫道：「阻大家少少時間，我想搵返一位好心的士司機......如果你係當事司機，或者識得相關司機，請留言或dm我，萬分感謝。」

網民盛讚「獅子山下精神」

帖文一出，感動無數網民，眾人紛紛留言響應，希望能協助尋獲該位善心司機。留言區充滿了對司機的祝福，如「好人一世平安」、「祝司機叔叔一世行大運好生意！」等等。

眾網民除了協助推動帖文，亦有人提供計程車電召台的聯絡方式，冀能增加尋獲司機的機會。

有網民深受觸動，感嘆道：「睇threads就係為咗睇呢啲，香港人真係好有愛㗎！」

有人將司機的行為與香港精神連結，認為這正是其體現：「我們的真性情就是這樣子，不佔人家便宜，不喜靠MMA去佔上風，香港獅子山下精神，不要給『祂』褪色。」

來源：tsz.ki__＠Threads

同場加映：96歲長者主動交還公屋 知情者揭原因：百感交集 網民勸：年紀大有些事要放下↓↓↓↓

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
18小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
22小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
8小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
6小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
18小時前
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8
荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8
飲食
7小時前