美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮

有美孚網民晚上因火警鐘大響，腳傷在身的他，仍「趷住由16樓，跑樓梯殺落地下」，到大堂發現全棟樓竟只得他一人走火警，管理員的一句話令事主當場崩潰，事件引發網民熱議，不少人大讚事主是「年度最佳住客」，危機意識爆燈。

美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰↓↓↓↓

事主在美孚一個私人屋苑居住，他在社交平台發帖憶述，事發時他正在睡夢中，突然被大廈的火警鐘聲驚醒。當時全屋只有他一人，他當機立斷，立即帶齊「走佬三寶」，即「銀包、電話、鎖匙」，拖著帶傷的膝蓋，「趷住由16樓跑樓梯殺落地下」。

夢中驚醒！帶傷跛行跑16層樓逃生

正當他氣喘吁吁、以為自己成功逃出生天時，大廈看更的一番話卻讓他哭笑不得。看更告訴他，剛剛只是例行測試火警鐘，更「表揚」他是「全棟樓唯一一個跑落嚟走火警嘅住客」，其他住戶都只是打電話到管理處詢問情況。

看更大讚樓主「態度正確」，但樓主內心卻充滿矛盾：「但我應該讚自己危機意識高，定係鬧自己唔睇通告板好...」

從樓主上載的影片可見，管理處早已張貼「消防系統例行檢查通告」，提醒住戶「如聽到警鐘聲，敬請保持冷靜」，而背景則持續傳來刺耳的火警鐘聲。

網民：看似戇居，實質正確！

帖文一出掀起大批網民留言，大部分人都力撐樓主，認為他的做法絕對正確：「佢話試，但你唔肯定同時係唔係真係有火，所以你係啱的」、「看似戇居，實質正確。有咩事？首批遠離危險」、「有危機感，做得好好，真係出事嗰陣，就救你一命」。

有網民建議，可以一邊走火警一邊打電話到管理處確認，但隨即有人反駁，指出在緊急情況下電話線必定會塞爆：「一棟樓幾百人，電話線得一條，成個鐘電話先通得番」、「打唔通或者無人聽就要即刻走」。

警鐘PTSD？街坊靠鐘聲相認

有同座大廈的住戶留言「Hi 街坊」，笑言「靠警鐘相認」，有不少網民亦表示，經歷過大埔火災事件或頻繁的警鐘誤鳴後，對警鐘聲已有創傷後遺症（PTSD），「聽到警鐘真係會PTSD」。

來源：aaron.yuwaihim＠Threads