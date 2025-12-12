Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:09 2025-12-12 HKT
發佈時間：16:09 2025-12-12 HKT

有美孚網民晚上因火警鐘大響，腳傷在身的他，仍「趷住由16樓，跑樓梯殺落地下」，到大堂發現全棟樓竟只得他一人走火警，管理員的一句話令事主當場崩潰，事件引發網民熱議，不少人大讚事主是「年度最佳住客」，危機意識爆燈。

美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰↓↓↓↓

事主在美孚一個私人屋苑居住，他在社交平台發帖憶述，事發時他正在睡夢中，突然被大廈的火警鐘聲驚醒。當時全屋只有他一人，他當機立斷，立即帶齊「走佬三寶」，即「銀包、電話、鎖匙」，拖著帶傷的膝蓋，「趷住由16樓跑樓梯殺落地下」。

夢中驚醒！帶傷跛行跑16層樓逃生

正當他氣喘吁吁、以為自己成功逃出生天時，大廈看更的一番話卻讓他哭笑不得。看更告訴他，剛剛只是例行測試火警鐘，更「表揚」他是「全棟樓唯一一個跑落嚟走火警嘅住客」，其他住戶都只是打電話到管理處詢問情況。

看更大讚樓主「態度正確」，但樓主內心卻充滿矛盾：「但我應該讚自己危機意識高，定係鬧自己唔睇通告板好...」

從樓主上載的影片可見，管理處早已張貼「消防系統例行檢查通告」，提醒住戶「如聽到警鐘聲，敬請保持冷靜」，而背景則持續傳來刺耳的火警鐘聲。

網民：看似戇居，實質正確！

帖文一出掀起大批網民留言，大部分人都力撐樓主，認為他的做法絕對正確：「佢話試，但你唔肯定同時係唔係真係有火，所以你係啱的」、「看似戇居，實質正確。有咩事？首批遠離危險」、「有危機感，做得好好，真係出事嗰陣，就救你一命」。

有網民建議，可以一邊走火警一邊打電話到管理處確認，但隨即有人反駁，指出在緊急情況下電話線必定會塞爆：「一棟樓幾百人，電話線得一條，成個鐘電話先通得番」、「打唔通或者無人聽就要即刻走」。

警鐘PTSD？街坊靠鐘聲相認

有同座大廈的住戶留言「Hi 街坊」，笑言「靠警鐘相認」，有不少網民亦表示，經歷過大埔火災事件或頻繁的警鐘誤鳴後，對警鐘聲已有創傷後遺症（PTSD），「聽到警鐘真係會PTSD」。

來源：aaron.yuwaihim＠Threads

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
20小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
2小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
10小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
2025-12-11 17:00 HKT