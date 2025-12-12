大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點｜Juicy叮

有網民在元朗大橋街市一間豬肉檔，目擊一位女豬肉切割員揹着BB，手起刀落地密密斬豬肉，樓主大受感動形容她是「豬肉媽媽」，發文表示：「媽媽真偉大！本身都諗緊買邊間肉，唔使揀了！」決定以實際行動支持。

這張「媽媽揹B返工劏豬肉」的相片在社交平台上引發熱議，有網民以最近爆紅的元朗大寶冰室肉餅飯潮文進行二次創作，將該豬肉檔聯繫到大寶冰室肉餅飯，形容是傳說中「味蕾核彈」肉餅飯的「真正的靈魂發源地」，「全東南亞最優秀的肉餅軍火庫」。

大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點↓↓↓↓

有網民昨日（11日）在社交平發相發帖分享，在元朗大橋街市遇到一位孭著嬰兒開工的女豬肉切割員。

從樓主分享的相片中可見，在傳統街市的紅白色光管下，該肉檔掛滿了新鮮豬肉，一位身穿黑色樸素上衣、將頭髮束起的媽媽，背後用揹帶揹着一個小小的嬰兒，正專注地在砧板上處理豬肉。BB似乎在媽媽的背上安穩熟睡，而媽媽則全神貫注於工作，畫面震撼又溫馨。

帖文一出，照片中這個「為母則強」的畫面，勾起了不少網民的集體回憶，紛紛表示充滿「七八十年代嘅感覺」，直呼這就是久違的「香港味」。

「豬肉媽媽」被讚反映香港精神

有網民留言指：「以前80、90年代好多女人都咩（孭）住小朋友，係街市賣菜賣肉賣魚」，讚揚這位媽媽展現了香港人勤奮、堅韌、直面生活挑戰的精神。樓主亦感嘆：「豬肉佬已經唔興啦，豬肉媽媽，好嘢！」

除了讚賞感動的留言，有網民則提出質疑：為何不將BB交給育嬰園照顧，其他網民則回應，直指「育嬰園好難排」，有人更附和「大肚排到生都未有位」，不過有網民則指不難排：「我朋友今年2月排，8月已經有位......」

有網民表示「家家有本難念的經」，或許這位「豬肉媽媽」有自己的考量，樓主亦表示理解：「所以盡我能力小小支持咗一下～」，以一個小小的購買行動，已是最大的支持。

傳說中的「肉餅軍火庫」 距「大寶冰室」地址僅5分鐘步程

在眾多留言中，有網民以最近爆紅的大寶冰室肉餅室潮文進行二次創作，堪稱神級回應。

該幽默網民竟創意十足地將元朗大寶冰室的肉餅飯，與這肉檔聯繫起來：「這裡正是那碟被圈內資深食客——那些在民合徑排隊的『手足』——敬稱為『味蕾核彈』的肉餅飯，其真正的靈魂發源地。」

這位網民繼續以全無事實根據，但卻非常風趣的文筆寫道：「每一塊經由老闆娘手起刀落斬下的免治豬肉，據說都源自一位隱世的大師級肉類鑑賞家之手，那是一種近乎失傳的選肉技藝，肥瘦黃金比例的精準拿捏，將豬肉的纖維與油脂感平衡得妙到毫釐。」

他更將這豬肉媽媽的肉檔封為「全東南亞最優秀的肉餅軍火庫」，其豐富的聯想力，加上配合大寶冰室肉餅飯潮文的風格，令網民大感佩服，樓主也回應：「師兄有料。」

而這個說法，從地理位置上看來確引起無限遐想，根據Google Map資料，該肉檔確毗鄰大寶冰室，肉檔位於元朗橋樂坊2號的大橋街市內，而「大寶冰室」則在元朗民合徑8號，兩者僅相隔約5至7分鐘步程。

網民：肉檔一家都好好人！

除了神級創意，討論中亦溫情處處，有網民認出相中的揹帶，表示是媽媽傳承下來的「vintage 孭帶」，有曾光顧該肉檔的街坊力撐：「元朗大橋，佢地一家人都好好人！買豬肉一定搵佢哋！」

有網民則開了個暗黑玩笑：「背脊孭住嗰個賣唔賣？幾錢斤？」引來樓主驚訝回應：「嘩，人販子嗎？」為事件增添了幾分網絡世界的幽默感。

毗鄰的「元朗大寶冰室」因潮文爆紅 最新公布營業時間

毗鄰肉檔的「元朗大寶冰室」，近日因一篇肉餅飯的潮文，在社交平台被洗版式瘋傳，「大寶冰室」、「肉餅飯」、「元朗肉餅飯」瞬間成為流量密碼。由於反應空前踴躍，店方亦以「肉餅陳法拉」、「肉餅梁朝偉」及「肉餅陳展鵬」為名，在社交平台Threads不時宣布店方的最新動向及安排，以免光顧網民撲空。

該店最新宣布（12月10日）指，大寶冰室營業時間依然維持早上6:00 - 下午6 時 （下午5 時截單），目前仍不設晚市，店方解釋：「對於晚市安排，暫時仍然在考慮階段，始終小店增加人手都係要慎重考慮嘅因素。」

「元朗大寶冰室肉餅飯」潮文原文：

「元朗嘅大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。」

以上這篇潮文在社交平台不斷被瘋傳，觸發大量網民專程到訪元朗「朝聖」，導致元朗大寶冰室客量急增，日日大排長龍。

來源：cotton.1.9.9.8＠Threads