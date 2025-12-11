一張相揭「天使郵差」現象！ 網民推爆窩心真相：郵局是全港最溫柔地方｜Juicy叮

社交平台上一張關於郵局職員暖心舉動的相片，意外地引起了網民共鳴，照片的拍攝者為一名港男，他藉照片分享了他在郵局的溫暖經歷，大讚郵局是「全香港最溫柔最有禮貌嘅地方」，觸動了無數網民的心，紛紛留言分享自己遇到「天使郵差」的窩心故事。

一張相揭「天使郵差」現象！ 網民推爆窩心真相：郵局是全港最溫柔地方↓↓↓↓

該名網民在帖文中表示，他想到郵局寄五本書，卻苦無合適尺寸的紙箱，他指，本來只是抱著一試的心態，到郵局「睇吓有冇其他盒適合」，沒想到一位郵局叔叔竟然非常熱心地與他一同研究。

從樓主上載的相片可見，一位身穿郵政制服、戴著口罩的職員，正專注地找尋合適的紙盒，他身體微微傾前，全神貫注比對紙盒尺寸是否適合放置有關書本。

樓主有感而發：「呢啲服務態度真係好温暖，你係會feel到，真係好希望呢種態度可以滲透到香港每一個角落。」

帖文意外掀大批網民共鳴

帖文一出意外掀起大批網民共鳴，紛紛分享自己與「天使郵差」相遇的窩心故事，證實樓主的經歷並非孤例，而是一種普遍現象。

有網民直言：「香港郵政局真係清泉嚟，一入去就感覺好平和，每個職員都好好禮貌，好好服務。」許多人補充，郵局職員不僅態度友善，更是真心實意地為市民著想，會主動「幫你諗點寄平啲抵啲」，完全沒有其他地方常見的催促與不耐煩，讓不少人大讚「郵局職員真係全部都勁高EQ同有耐性」。

網民分享遇「天使郵差」暖心事

留言中，許多網民分享遇到的「天使郵差」故事更是令人動容，有女網民分享，她寄聖誕卡到英國時，郵差叔叔不但沒有隨便貼上冰冷的條碼，反而溫柔地說要「幫我搵靚郵票」，並解釋「人在外地收到香港郵票會好開心」，郵局職員這份心意讓她感嘆「真心好少有」。

另一位網民憶述，當年收到大學錄取通知書時，派遞的郵差叔叔竟笑著對她說：「恭喜你呀！」這句簡單的祝福，她「到依家想起都覺得好窩心」。

這種溫暖不僅限於櫃枱服務，更延伸到每一位派送信件的郵差，有網民感恩地說，以前在公司負責接待，接觸到的「每個郵差叔叔都好有禮貌好和藹可親」。

更有趣的是，有人分享以前住處的郵差會一邊敲門一邊自己喊：「郵差叔叔派掛號～」，那可愛的畫面至今仍讓人會心一笑，這位郵差已融入為親切的老街坊。

「我們其實很需要這份温暖」

雖然留言區並非一面倒的讚美，有網民坦言遇過「一個態度好差」的職員，印象因而特別深刻，亦有人分享，家人曾因查詢寄件問題而遭受「冇耐性加態態超差回覆」，然而，這些零星的聲音，很快就被排山倒海的讚美所淹沒。

網民又熱議什麼原因造就了這種獨特的「天使郵差」現象？有人感性地表示，或許正因現今世代已很少有人寄信，郵政人員更懂得珍而重之，因為他們深知「一封信、一張卡、一個郵票...雖然物理上好輕，但係情義好重」，所以特別敬業樂業。

無論真正原因為何，有網民認同樓主所言希望這份溫暖遍及香港每個角落，因為「香港人真係太少去讚美別人，我們其實很需要這份温暖」。

來源：lau_kwan_yin＠Threads