港人集體回憶！半世紀《香港街道指南》突推告別版 職員回應停刊原因：本本都有銷路但...｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:50 2025-12-10 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-10 HKT

出版近半世紀的《香港街道地方指南》突然宣布將推出最後一版，在那個還沒有Google Maps的年代，這本「天書」是無數「路痴」的救星，更是職業司機們人手一本的必備工具，這本地圖的停刊消息在網上熱傳，近日才推出的告別版更一度引起搶購潮。

《星島頭條》就事件向出版社查詢，職員回應了停刊的原因。

港人集體回憶！半世紀《香港街道指南》突推告別版 職員回應停刊原因但：本本都有銷路但...↓↓↓↓

網民們近日在社交平台分享這本《香港街道地方指南》的告別版封面，為這本可謂「家傳戶喻」的本港街道指南的停刊，留下歷史印記。

「告別版」封面，拼貼了多年來不同版本的封面，彷如一條時光隧道，帶領讀者回顧它陪伴港人走過的歲月。封面配有「50周年紀念告別版」的字樣，刻印著「1977-2026」，為這近半世紀的旅程畫上一個圓滿的句號。

告別宣言感謝讀者  編製地圖源於推銷工作

網民上載內頁畫面，可見密密麻麻卻又清晰無比的街道、大廈、甚至是地鐵站出口，依舊是港人熟悉的模樣。從其中一頁的灣仔地圖可見，各大商場等地標一覽無遺，精細度完全不輸電子地圖。

該書的底面則印有「通用地圖是活古董，值得珍藏增值」，告別版特別印有「告別宣言」，感謝讀者多年支持：「創版以來叨蒙各方讀友踴躍愛戴，感銘殊深。」

根據出版社官方網頁資料，這本地圖的誕生，源於一個有趣的原因，1968年，通用圖書的推銷員需要每天走訪不同學校，但當時市面上竟然沒有一本合適的地圖集。

於是，他們決定自行編製地圖，經過多年資料彙集，終於在1977年，第一本《香港街道地方指南》正式面世。

告別版掀搶購 職員道出停刊原因

對於為何要停刊這本充滿歷史意義的指南，《星島頭條》向出版社通用圖書查詢，一名女職員回覆表示：「無乜特別，都係市場（原因）。」

該職員指出：「其實本本都有銷路，本本都有愛好者，無一概而論，不過，你都知道依家網上地圖比較風行啦，始終紙本地圖搵嘅人比較少啦，咁可能老細睇情形，都唔需要出太多啦，咁呢本唔出囉。」

職員表示，剛推出的告別版「反應係非常之好，比我哋預期好」，她形容「書店不斷補貨，不斷賣晒」，「所以我哋做到氣都咳。」

職員又謂，雖然這本歷史最悠久的經典尺寸指南將成絕響，但其所有特點將由另一本較大開本的《香港街道大廈詳圖》繼承，該書仍會繼續出版。

網民：是回憶，也是活古董

《香港街道地方指南》停刊消息一出，立即引爆網民熱議，有網民表示：「通用地圖的確是活古董，值得珍藏......128蚊少貴，但，50周年告別版嘛，都係果句，回憶無價。」另一位網民亦謂：「通用地圖真係特別清晰詳細，我都買咗告別版收藏。」

有網民憶述：「九十年代工作關係，需要港九新界週圍去做嘢，搭車、搵路真係全靠佢。」有網民亦感嘆紙本地圖始終難敵時代洗禮：「一切也因應時代變遷而作出回應。」

圖片來源：ryanshobbies＠Threads、通用圖書有限公司Facebook

 

