土瓜灣街市肉檔被指「一肉兩價」 女肉販「一秒神技」手法全公開 街坊$220買教訓：點解細嚿嘅仲貴｜Juicy叮

土瓜灣街市肉檔被指「一肉兩價」 女肉販「一秒神技」手法全公開 街坊$220買教訓：點解細嚿嘅仲貴

有網民在「To Kwa Wan 土瓜灣之友」FB專頁發帖表示，自己光顧土瓜灣街市內一間肉檔，這只是他第二次幫襯。

他當時看中一塊牛腩，但因為份量太多，便請檔口的女店員將牛腩一分為二，只打算買其中一半。

女肉貼秤肉以身擋視線

豈料，女店員順手拿起其中一份較大的去秤，報價二百多元。樓主憶述：「其實未秤之前我一直話要少啲，所以堅持要另一舊細塊嘅」，但店員竟口中唸唸有詞，更「用身體擋住我視線秤完話$220！」

樓主當場「呆一呆」，細的一塊竟然比大的更貴？他立刻追問原因，他引述當時與女肉販的對話：「跟住我問佢幾錢一斤......第一嚿$168，第二嚿$188」。樓主不禁驚呼：「同一塊牛腩兩個價」，質疑檔主手法極不老實。

從樓主上載的相片可見，涉事肉檔掛滿鮮肉，而他最終以$220元買下該「較細」的牛腩，他將牛腩放在一個草菇盒旁作對比，以顯示其大小，可見僅僅略長於該盒子。

街坊網民：依間牛肉檔出哂名海鮮價

帖文一出掀起街坊網民熱議，原來不少街坊都曾有過不愉快經歷，有指該檔的價錢是「海鮮價」：「呢間真係態度差之餘，仲要價錢隨口噏」、「呢檔出咗名唔老實同串咀」、「依間牛肉檔出哂名海鮮價」，有街坊指：「我幫襯過佢一次之後冇再幫襯。」

除了價錢問題，街坊更指店員的態度惡劣：「成日鬧人！」另一位則分享被嘲諷的經歷：「可能我廣東話唔係好正，就問幾錢一斤，果個八婆話，好貴嘅，我冷笑答，洗唔洗1000蚊一斤啊？寸到死。」

有網民更踢爆該店衛生及經營手法問題，例如「新鮮同埋凍肉兩溝」、「入面勁多老鼠」，有人更爆料：「上次仲坤個客，話條毛巾遮住果嚿冰凍牛小排係新鮮」。

網民紛紛向樓主獻計，有人建議當時應拒絕購買：「擺明揾水魚，咁就唔買啦～」，也有人提議向有關部門求助：「1823幫到你」、「打畀海關」。

來源：「To Kwa Wan 土瓜灣之友」FB

