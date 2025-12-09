Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮

更新時間：13:47 2025-12-09 HKT
有網民在社交平台發帖，指在一輛小巴上，無意中目睹鄰座一位婆婆正與人互傳訊息，對話極之親暱，懷疑她已墮入網戀騙局，事件引發網上熱烈討論，不少人指背後反映出的，不僅是一場騙局，更是一個讓無數子女感到不寒而慄的社會現象，即長者被騙的致命弱點，從來不是因為他們蠢，孤獨寂寞的心才是根源。

小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢↓↓↓↓

有網民於「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」FB專頁發文，指近日早上約9時50分，乘搭52K小巴往粉嶺火車站途中，一位年約60至70歲的婆婆上車後坐在其旁邊。

樓主在帖文中表示「唔係有心要偷影」，但因婆婆將手機放在大髀上，令他「唔覺意見到佢send緊訊息」。

從樓主拍下的相片可見，該WhatsApp對話的對象向婆婆大獻殷勤，不但稱呼她為「寶貝」，更寫道「你要在家裡休息」，語氣充滿關懷；而婆婆則有回應「食了......」。

心寒直擊：結婚戒指下的神秘「寶貝」

相中亦透露幾個細節讓人深感不妥，包括婆婆對話的對象，其手機號碼雖是「+852」及6字頭，但在WhatsApp中並未儲存為聯絡人，不像親人或摯友。此外，對話中的「寶貝」稱呼，與婆婆手上的結婚戒指形成強烈曖昧對比。

樓主觀察到婆婆「有問有答」，認為「溝通已經唔係一日半日嘅事」，婆婆似乎已完全信仼對方。

樓主補充，該位婆婆身穿紅色外套、頭戴漁夫帽，期間曾用客家話與朋友通電話，表示要去大埔聯和墟看醫生。他坦言，將事件分享出來，「都係想佢屋企人自己睇到」，提醒大家多關心家中長者。

「拍攝者不救」？樓主親解無奈

帖文一出，引發網民激辯，首先焦點落在樓主為何當下不直接提醒婆婆，有網民質疑「拍攝者不救」，認為樓主觀察力強，理應當場行動。

面對質疑，樓主多次留言解釋自己的兩難處境，他認為，在婆婆已深陷其中的情況下，陌生人的片言隻語難以奏效，「好多老人家係連屋企人啲說話都唔會聽，更何況我淨係同佢坐嗰7分鐘嘅車嘅陌生人。」

他更擔心，貿然開口只會被當成多管閒事，甚至「轉個頭，佢以為我先係想呃Ｘ佢錢果個」。

樓主透露，其實他在短暫的車程中曾嘗試介入，「過程中我有教佢點樣撳熄免提佢都拒絕咗我」，這微小的舉動被拒絕後，他更感到無力，最終，在自己趕時間及婆婆下車的情況下，事件只能不了了之。

網民熱議：她不是蠢 孤獨寂寞的心最易攻破

事件引發了網民對長者防騙及社會關懷的深刻反思，不少人認同樓主的做法，感嘆「屋企人既關心當垃圾，出邊d人講一句就信哂」，直指很多時連親人都勸不動，何況是陌生人。

其中一位自稱「獨居長者」的網民留言，一語道破長者受騙的心理缺口，其實長者被騙從來不是蠢：「年輕時掛住搵食掛住仔女......而家仔大女大......偶然返嚟同你食餐飯，已經係好乖，好孝順。」她指出，騙徒一句「寶貝」，可能是很多長者「後生嗰時都未聽過啲咁冧心嘅說話」，寂寞的心防一擊即破，這才是真正的「致命弱點」。

有網民亦分享類似經歷，指在餐廳見過伯伯每日向電話中的陌生人鉅細無遺地報告行蹤，最終更被問及需要多少美金，令人擔心。

來源：「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」FB

同場加映：女長者排櫃員機求幫忙撳數 港男拒絕後續疑有詐慨嘆：「魔高一丈！」↓↓↓↓

 

