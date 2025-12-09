Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:27 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:27 2025-12-09 HKT

馬鞍山一間食店在網上發文，追緝一名食$84元「霸王餐」的女食客，不過，最離奇的是，店主在帖文中附上了一張顯示「已付款」的收據，掀起網民熱議：為何付了錢仍要全網追數？隨著樓主和網民的對話曝光，事件真相揭開，不僅照出了人性的兩個極端，結局更藏著令人動容的「大洋蔥」。

馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥↓↓↓↓

馬鞍山一間食店近日在「沙田/馬鞍山之友」FB專頁發帖，指一名女食客用餐後未有付款便離開。帖文寫道：「請尊重小店，拒絕霸王餐」，並懇切呼籲：「我哋明白大家生活不易，若真有困難，請開聲同我哋商量，我哋好樂意盡力幫忙！」

CCTV還原人格：一念天堂，一念地獄

從店舖公開的CCTV片段可見，涉事女子當時獨自一人用餐，她身穿白色上衣及深色外套，戴著眼鏡。

根據閉路電視畫面，該名女子吃完一碗價值38元的酸辣粉、一杯8元的奶茶及一客38元的蒜泥白肉青瓜卷後，便安坐位上拿起手機觀看。

其後，她收拾隨身物品準備離開，在她起身離座時，桌上仍放著未付款的帳單。她曾低頭看了一眼帳單的方向，然後才轉身離開，整個過程相當鎮定，似乎並非一時忘記，當時她對面及旁邊的食客都未有察覺異樣。

這段CCTV片段展現了第一種人格，然而，最引人注目的，卻是帖文附上該「走數」女子的一張收據，因為該收據卻清楚顯示，該餐消費總額為84元，但已收取100元，並找贖16元。

收據顯示「已收款」$100

網民見狀大感困惑，紛紛留言：「後來找返條數？見最後有張找贖收據」、「如果找返條數 無謂放上網」。

謎底最終由樓主解開，也揭示了第二種人格的光輝，原來，事後一名員工認為是自己疏忽才讓食客成功「走數」，深感自責，於是主動掏腰包代為付款。

樓主在回覆網民時解釋：「因為我哋個伙記佢自己俾咗錢出嚟，話係自己疏忽咗，但係我哋當然唔會俾佢自己出錢，亦唔應該由佢代出，我哋亦俾返錢俾該伙計，並同佢講呢個並唔係你嘅錯，無需要咁做。」

網民大讚老闆暖心舉動 斥走數女子「衰格」

老闆不但沒有要員工「孭鑊」，更將錢退回給他，並決定發帖尋人，這番解釋令網民大為感動，紛紛大讚：「如果你係老闆，抵讚！」

不少網民又怒斥女食客的行為「衰格」：「84元都走單！」、「樣衰晒！成個馬鞍山知」、「無錢係屋企食過杯麵，做乜咁衰格」，並提出建議：「都係先畀錢後比餐啦！」不過，也有人認為該女子可能有其他原因走數：「有哂CCTV影住都食霸王餐，九成係精神有問題啦」。

來源：「沙田/馬鞍山之友」FB

同場加映：旺角美容院2女1男街頭大戰阿叔：「佢食霸王餐呀！」情節耐人尋味掀議↓↓↓↓

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前