馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮

馬鞍山一間食店在網上發文，追緝一名食$84元「霸王餐」的女食客，不過，最離奇的是，店主在帖文中附上了一張顯示「已付款」的收據，掀起網民熱議：為何付了錢仍要全網追數？隨著樓主和網民的對話曝光，事件真相揭開，不僅照出了人性的兩個極端，結局更藏著令人動容的「大洋蔥」。

馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥↓↓↓↓

馬鞍山一間食店近日在「沙田/馬鞍山之友」FB專頁發帖，指一名女食客用餐後未有付款便離開。帖文寫道：「請尊重小店，拒絕霸王餐」，並懇切呼籲：「我哋明白大家生活不易，若真有困難，請開聲同我哋商量，我哋好樂意盡力幫忙！」

CCTV還原人格：一念天堂，一念地獄

從店舖公開的CCTV片段可見，涉事女子當時獨自一人用餐，她身穿白色上衣及深色外套，戴著眼鏡。

根據閉路電視畫面，該名女子吃完一碗價值38元的酸辣粉、一杯8元的奶茶及一客38元的蒜泥白肉青瓜卷後，便安坐位上拿起手機觀看。

其後，她收拾隨身物品準備離開，在她起身離座時，桌上仍放著未付款的帳單。她曾低頭看了一眼帳單的方向，然後才轉身離開，整個過程相當鎮定，似乎並非一時忘記，當時她對面及旁邊的食客都未有察覺異樣。

這段CCTV片段展現了第一種人格，然而，最引人注目的，卻是帖文附上該「走數」女子的一張收據，因為該收據卻清楚顯示，該餐消費總額為84元，但已收取100元，並找贖16元。

收據顯示「已收款」$100

網民見狀大感困惑，紛紛留言：「後來找返條數？見最後有張找贖收據」、「如果找返條數 無謂放上網」。

謎底最終由樓主解開，也揭示了第二種人格的光輝，原來，事後一名員工認為是自己疏忽才讓食客成功「走數」，深感自責，於是主動掏腰包代為付款。

樓主在回覆網民時解釋：「因為我哋個伙記佢自己俾咗錢出嚟，話係自己疏忽咗，但係我哋當然唔會俾佢自己出錢，亦唔應該由佢代出，我哋亦俾返錢俾該伙計，並同佢講呢個並唔係你嘅錯，無需要咁做。」

網民大讚老闆暖心舉動 斥走數女子「衰格」

老闆不但沒有要員工「孭鑊」，更將錢退回給他，並決定發帖尋人，這番解釋令網民大為感動，紛紛大讚：「如果你係老闆，抵讚！」

不少網民又怒斥女食客的行為「衰格」：「84元都走單！」、「樣衰晒！成個馬鞍山知」、「無錢係屋企食過杯麵，做乜咁衰格」，並提出建議：「都係先畀錢後比餐啦！」不過，也有人認為該女子可能有其他原因走數：「有哂CCTV影住都食霸王餐，九成係精神有問題啦」。

來源：「沙田/馬鞍山之友」FB